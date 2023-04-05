"ПСЖ" хочет продать Неймара, но бразилец сопротивляется

Не видно очереди желающих подписать травматичного игрока

Капитан сборной Бразилии Неймар летом этого года сменит клуб. "ПСЖ" настойчиво пытается убедить игрока в необходимости покинуть команду.

Уже известен основной претендент на бразильского форварда, сообщает Sport.

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Французский "ПСЖ" хочет избавиться от Неймара. В клубе считают, что 31-летний бразилец плохо влияет на молодых футболистов команды и не отрабатывает свою большую зарплату. Парижане оставили Неймара на этот сезон только для того, чтобы Лионелю Месси, который дружит с бразильцем, было комфортно в команде.

В "ПСЖ" больше не хотят медлить с продажей Неймара. Бразилец должен покинуть французский клуб уже ближайшим летом. Сам футболист делает все, чтобы трансфер не состоялся. Он не хочет покидать клуб, который не так давно сделал его самым высокооплачиваемым игроком мира.

Проблемы Неймара

Главным претендентом на футболиста является туринский "Ювентус", однако итальянцы не хотят платить за игрока более 45 млн евро. Многое будет зависеть от того, какое место "старая синьора" займет по итогам сезона в чемпионате Италии.

В "ПСЖ" опасаются, что не смогут продать Неймара другому клубу из-за частых травм бразильца. В этом сезоне форвард уже не выйдет на поле из-за очередного повреждения. У него хронические проблемы с голеностопами обеих ног, спиной и правым коленом.

Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2027 года. В сезоне 2022/2023 бразилец забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.

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