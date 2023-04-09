Чеферін міг підробити документи, щоб стати президентом УЄФА

У європейському футболі розгорається черговий скандал

Функціонер Александр Чеферін, ймовірно, підробив документи для переобрання на посаду президента УЄФА. У його резюме зазначається, що з 2006 по 2011 рік він нібито був членом правління клубу “Олімпія” з Любляни.

Про те, що ці документи були підроблені повідомляє словенське видання Prava.

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На жодному з документів, підписаних членами правління клубу за цей період, не знайдено підпису Александра, щоб довести це, видання навело приклади кількох паперів, на яких стоять підписи функціонерів, які керували командою в той період.

Таким чином, якщо інформацію буде підтверджено, то виявиться, що Чеферін незаконно переобрався на свою посаду.

Александер Чеферін став президентом УЄФА 14 вересня 2016 року, змінивши на цій посаді виконувача обов'язків Анхеля Марію Вільяра. 5 квітня його переобрали на новий 4-річний термін.

Нещодавно президент УЄФА сказав, що в нього “серце розривається” через те, що він не може повернути російських спортсменів через війну в Україні.

"Моя особиста думка така, що поки війна не припиниться, нам буде дуже важко щось змінити. У мене серце розривається через російських спортсменів, які ні в чому не винні та не можуть нормально брати участь у наших змаганнях. Але поки ця війна триває, доки триває це божевілля, має бути така форма тиску", – цитує Чеферіна Sportschau.

Крім того, глава УЄФА повідомив, що організація не планує змінювати своє рішення щодо клубів та збірних Білорусі, які продовжать брати участь у міжнародних змаганнях, однак позбавлені можливості грати матчі на території своєї країни.

Володар Золотого м’яча Олег Блохін прокоментував переобрання президента УАФ Андрія Павелка у виконавчий комітет УЄФА.

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