Чеферин мог подделать документы, чтобы стать президентом УЕФА

В европейском футболе разгорается очередной скандал

Функционер Александр Чеферин, вероятно, поддел документы для переизбрания на пост президента УЕФА. В его резюме отмечается, что с 2006 по 2011 он якобы был членом правления клуба "Олимпия" из Любляны.

О том, что эти документы были подделаны, сообщает словенское издание Prava.

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Ни на одном из документов, подписанных членами правления клуба за этот период, не найдена подпись Александра, чтобы доказать это, издание привело примеры нескольких бумаг, на которых стоят подписи функционеров, руководивших командой в тот период.

Таким образом, если информация будет подтверждена, то окажется, что Чеферин незаконно переизбрался на свой пост.

Александер Чеферин стал президентом УЕФА 14 сентября 2016 года, сменив на этом посту исполняющего обязанности Анхеля Марию Вильяра. 5 апреля его переизбрали на новый 4-летний срок.

Недавно президент УЕФА сказал, что у него "сердце разрывается" из-за того, что он не может вернуть российских спортсменов из-за войны в Украине.

"Мое личное мнение таково, что пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-то изменить. У меня сердце разрывается из-за российских спортсменов, которые ни в чем не должны и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях. Но пока эта война продолжается, пока продолжается это безумие, должна быть такая форма давления", — цитирует Чеферина Sportschau.

Кроме того, глава УЕФА сообщил, что организация не планирует менять свое решение по клубам и сборным Беларуси, которые продолжат участвовать в международных соревнованиях, однако лишены возможности играть матчи на территории своей страны.

Обладатель Золотого мяча Олег Блохин прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполнительный комитет УЕФА.

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