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Усик привітав українців з Вербною неділею

9 квітня 2023 17:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик привітав українців з Вербною неділею
Боксер додав фото зі Храму у соцмережі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0; 13 КО) привітав своїх співвітчизників зі світлим святом Вербної неділі. 

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"З Вербною Неділею", – підписав фото у своєму сторіз боксер.

усик

Раніше він лайкнув публікацію Василя Ломаченка з головою УПЦ МП Онуфрієм, у якій було написано: 

"Блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій – наш стовп. Миру всім. З Богом!"

Нагадаємо, що сторінку Ломаченко в Instagram закрили для користувачів з України, щоб побачити її потрібно використовувати додаткові сервіси.

Також 29 березня, коли ченці Московського патріархату мали остаточно залишити територію Києво-Печерської лаври, Усика помітили біля стін заповідника. Боксер відмовився коментувати свою присутність.

Крім того, у своїх соцмережах Усик розігрує частинку історії світового боксу:

Саме в цих шортах Олександр боксував проти Кшиштофа Гловацького (17.09.2016) і завоював титул чемпіона світу за версією WBO.

Чемпіон передав їх з особистої колекції та залишив автограф. Шорти знаходяться в Україні, але в разі перемоги учасника з-за кордону, будуть безпечно доставлені до будь-якого куточка світу (окрім росії та білорусі). 

"Аукціон триватиме до 11.04.2023 (21:00, за київським часом), мінімальний крок 500$. З моменту останньої ставки має пройти 20 хвилин. Усі кошти будуть надіслані захисникам України та нашим друзям @gonor.group", – йдеться в публікації. 

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про свої проблеми зі здоров’ям та чи завадить це далі йому працювати на тренерському містку. Через дальні поїздки у наставника розвинувся коксартроз.

Функціонер Александр Чеферін, ймовірно, підробив документи для переобрання на посаду президента УЄФА. У його резюме зазначається, що з 2006 по 2011 рік він нібито був членом правління клубу "Олімпія" з Любляни.

 

 

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