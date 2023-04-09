Усик привітав українців з Вербною неділею

Боксер додав фото зі Храму у соцмережі

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0; 13 КО) привітав своїх співвітчизників зі світлим святом Вербної неділі.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"З Вербною Неділею", – підписав фото у своєму сторіз боксер.

Раніше він лайкнув публікацію Василя Ломаченка з головою УПЦ МП Онуфрієм, у якій було написано:

"Блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій – наш стовп. Миру всім. З Богом!"

Нагадаємо, що сторінку Ломаченко в Instagram закрили для користувачів з України, щоб побачити її потрібно використовувати додаткові сервіси.

Також 29 березня, коли ченці Московського патріархату мали остаточно залишити територію Києво-Печерської лаври, Усика помітили біля стін заповідника. Боксер відмовився коментувати свою присутність.

Крім того, у своїх соцмережах Усик розігрує частинку історії світового боксу:

Саме в цих шортах Олександр боксував проти Кшиштофа Гловацького (17.09.2016) і завоював титул чемпіона світу за версією WBO.

Чемпіон передав їх з особистої колекції та залишив автограф. Шорти знаходяться в Україні, але в разі перемоги учасника з-за кордону, будуть безпечно доставлені до будь-якого куточка світу (окрім росії та білорусі).

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