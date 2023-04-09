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Усик поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

9 апреля 2023 17:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик поздравил украинцев с Вербным воскресеньем
Боксер добавил фото из Храма в соцсети
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своих соотечественников со светлым праздником Вербного воскресенья.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

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усик

Ранее он лайкнул публикацию Василия Ломаченко с главой УПЦ МП Онуфрием, в которой было написано:

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — наш столб. Мира всем. С Богом!"

Напомним, что страницу Ломаченко в Instagram закрыли для пользователей из Украины, чтобы увидеть ее, нужно использовать дополнительные сервисы.

Также 29 марта, когда монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры, Усика заметили у стен заповедника. Боксер отказался комментировать свое присутствие.

Кроме того, в своих соцсетях Усик разыгрывает частицу истории мирового бокса.

Именно в этих шортах Александр боксировал против Кшиштофа Гловацкого (17.09.2016) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

Чемпион передал их из личной коллекции и покинул автограф. Шорты находятся в Украине, но в случае победы участника из-за границы будут безопасно доставлены в любой угол мира (кроме россии и белорусы).

"Аукцион продлится до 11.04.2023 (21:00, по киевскому времени), минимальный шаг 500$. С момента последней ставки должно пройти 20 минут. Все средства будут направлены защитникам Украины и нашим друзьям @gonor.group ", — говорится в публикации.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем и помешает ли это дальше ему работать на тренерском мостике. Из-за дальних поездок у наставника развился коксартроз.

Функционер Александр Чеферин, вероятно, подделал документы для переизбрания на пост президента УЕФА. В его резюме отмечается, что с 2006 по 2011 он якобы был членом правления клуба "Олимпия" из Любляны.

 

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