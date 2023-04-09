Усик поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

Боксер добавил фото из Храма в соцсети

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своих соотечественников со светлым праздником Вербного воскресенья.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

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"С Вербным Воскресением", — подписал фото в своем строгом боксер.

Ранее он лайкнул публикацию Василия Ломаченко с главой УПЦ МП Онуфрием, в которой было написано:

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — наш столб. Мира всем. С Богом!"

Напомним, что страницу Ломаченко в Instagram закрыли для пользователей из Украины, чтобы увидеть ее, нужно использовать дополнительные сервисы.

Также 29 марта, когда монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры, Усика заметили у стен заповедника. Боксер отказался комментировать свое присутствие.

Кроме того, в своих соцсетях Усик разыгрывает частицу истории мирового бокса.

Именно в этих шортах Александр боксировал против Кшиштофа Гловацкого (17.09.2016) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

Чемпион передал их из личной коллекции и покинул автограф. Шорты находятся в Украине, но в случае победы участника из-за границы будут безопасно доставлены в любой угол мира (кроме россии и белорусы).

"Аукцион продлится до 11.04.2023 (21:00, по киевскому времени), минимальный шаг 500$. С момента последней ставки должно пройти 20 минут. Все средства будут направлены защитникам Украины и нашим друзьям @gonor.group ", — говорится в публикации.

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