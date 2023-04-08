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Запекла боротьба в УПЛ: свято у Києві, сенсація в Кривому Розі

8 квітня 2023 17:34
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Запекла боротьба в УПЛ — свято у Києві, сенсація в Кривому Розі
Кияни порадували своїх вболівальників. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Сьогодні, восьмого квітня, відбулись матчі другого ігрового дня 20-го туру української Прем’єр-ліги з футболу. Свої поєдинки, зокрема,  зіграли "Динамо" та "Шахтар". 

Детальніше про це в огляді Новини.LIVE

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Домашня перемога "Динамо" 

Київське "Динамо" впевнено розібралось з ужгородським "Минаєм" на власному полі. Кияни відзначились в кожному з таймів. У першій половині зустрічі гол на свій рахунок записав Антон Царенко, а в другій — Владислав Ванат. Власні ворота "біло-сині" змогли зберегти недоторканими. Тож перемога "Динамо" — 2:0. 

Динамо

VBET ліга. 20-й тур

Київ. Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського. 

"Динамо" — ФК "Минай" — 2:0. 

Голи: Антон Царенко — 35, Владислав Ванат — 62. 

Несподіване фіаско "Зорі" 

Луганська "Зоря" несподівано втратила очки у Кривому Розі. Команда Патріка ван Леувена поступилась "Кривбасу" — 1:0. Єдиний гол у матчі забив боснійській легіонер криворіжців Ріфет Капіч. Ця поразка "Зорі" довзолила "Динамо" наблизитись до луганців на відстань одного балу у турнірній таблиці УПЛ.

VBET ліга. 20-й тур

Кривий Ріг, стадіон "Гірник".

"Кривбас" — "Зоря" — 1:0.

Гол: Ріфет Капіч — 50.  

Мінімальна перемога "Шахтаря" 

Донецький "Шахтар" зіграв досить непростий поєдинок з "Маталістом" Підопічні Ігора Йовічевіча змогли реалізувати лише один момент, який і приніс їм перемогу над харків'янами за рахунком 1:0. Гол забив Артем Бондаренко. 

"Шахтар" продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ. 

Шахтар

VBET ліга. 20-й тур 

Ужгород. Стадіон "Авангард". 

"Шахтар" — "Металіст" 1:0. 

Гол: Артем Бондаренко — 64. 

Нулі у Львові 

Закривав програму ігрового дня поєдинок "Руху" та "Вереса". У західноукраїнському дербі, яке проходило у Львові, команди переможця не виявили — на табло застигли сумні 0:0. 

"Рух" залишається у зоні вильоту. 

VBET ліга. 20-й тур

Львів, стадіон "Арена Львів". 

"Рух" — "Верес" — 0:0. 

Вилучення: Олександр Лебеденко, 72 — Едсон Фернандо, 90+2. 

Нагадаємо, зірка "Баварії" посилить "Барселону": за нього заплатять великі гроші. 

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