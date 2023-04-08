Запекла боротьба в УПЛ — свято у Києві, сенсація в Кривому Розі

Кияни порадували своїх вболівальників. Фото: Google

Сьогодні, восьмого квітня, відбулись матчі другого ігрового дня 20-го туру української Прем’єр-ліги з футболу. Свої поєдинки, зокрема, зіграли "Динамо" та "Шахтар".

Детальніше про це в огляді Новини.LIVE.

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Домашня перемога "Динамо"

Київське "Динамо" впевнено розібралось з ужгородським "Минаєм" на власному полі. Кияни відзначились в кожному з таймів. У першій половині зустрічі гол на свій рахунок записав Антон Царенко, а в другій — Владислав Ванат. Власні ворота "біло-сині" змогли зберегти недоторканими. Тож перемога "Динамо" — 2:0.

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Київ. Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

"Динамо" — ФК "Минай" — 2:0.

Голи: Антон Царенко — 35, Владислав Ванат — 62.

Несподіване фіаско "Зорі"

Луганська "Зоря" несподівано втратила очки у Кривому Розі. Команда Патріка ван Леувена поступилась "Кривбасу" — 1:0. Єдиний гол у матчі забив боснійській легіонер криворіжців Ріфет Капіч. Ця поразка "Зорі" довзолила "Динамо" наблизитись до луганців на відстань одного балу у турнірній таблиці УПЛ.

VBET ліга. 20-й тур

Кривий Ріг, стадіон "Гірник".

"Кривбас" — "Зоря" — 1:0.

Гол: Ріфет Капіч — 50.

Мінімальна перемога "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" зіграв досить непростий поєдинок з "Маталістом" Підопічні Ігора Йовічевіча змогли реалізувати лише один момент, який і приніс їм перемогу над харків'янами за рахунком 1:0. Гол забив Артем Бондаренко.

"Шахтар" продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ.

VBET ліга. 20-й тур

Ужгород. Стадіон "Авангард".

"Шахтар" — "Металіст" 1:0.

Гол: Артем Бондаренко — 64.

Нулі у Львові

Закривав програму ігрового дня поєдинок "Руху" та "Вереса". У західноукраїнському дербі, яке проходило у Львові, команди переможця не виявили — на табло застигли сумні 0:0.

"Рух" залишається у зоні вильоту.

VBET ліга. 20-й тур

Львів, стадіон "Арена Львів".

"Рух" — "Верес" — 0:0.

Вилучення: Олександр Лебеденко, 72 — Едсон Фернандо, 90+2.

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