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Лемпард знову в "Челсі": це зробить Мудрика зіркою АПЛ

8 квітня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лемпард знову в Челсі – це зробить Мудрика зіркою АПЛ
Новий наставник вміє розкривати молоді таланти
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Новий виконувач обов’язки наставника "Челсі" Френк Лемпард добре відомий по роботі з молодими футболістами – він встановив рекорд АПЛ, відкривши одразу 8 вихованців клубної Академії в команді "синіх" свого часу. Але чи не "заточив зуб" наставник на українського вінгера Михайла Мудрика через відмову того працювати разом влітку.

Які перспективи у гравця збірної України після повернення в клуб "легендарного Френка", розбирались Новини.LIVE

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Коли Лемпарда було призначено на посаду головного тренера "Челсі", відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив про те, що минулого літа "Евертон", який тоді очолював саме Френк, намагався підписати Михайла Мудрика.

"Офіційна пропозиція "Евертона" у розмірі 30 мільйонів фунтів за Михайлом Мудриком була відхилена "Шахтарем" минулого літа. І тепер Френк Лемпард буде головним тренером "Челсі" до кінця сезону. Ось вони сьогодні на першому тренуванні", – написав Романо.

Екслідера та легенду клуба по тренерський роботі запам’ятали, як “вдалого вихователя”. Саме він відкрив для основного складу Джеймса, Маунта, Анджоріна, Лемпті, Броху, Гілмора, Гуехі та Маатсена. І наврядче усю молодь Френкі пускав лише для власного рекорду. Тепер питання, чи буде він довіряти молодим та перспективним гравцям за яких сплатили чималі кошти.

челси

Ймовірно будуть радикальні зміни в складі. Повернеться у ворота Менді, а Бадіашіль та Фофана відправляться у запас, вважають експерти. Н'Голо Канте та особистий фаворит Лемпарда Мейсон Маунт майже гарантовано гратимуть у півзахисті разом із вибуховим Енцо Фернандесом. В атаці скоріш за все не буде місця Каю Хаверцу, а Жоау Фелікс гратиме форварда. 

Оскільки Лемпард відомий тим, що просуває молодих, Ноні Мадуеке може виявитися у виграші на правій стороні атаки, а саме Михайло Мудрик розглядається як один з кандидатів зліва. Але який ще термін отримає українець на те, щоб закріпитися у складі сказати важко. Час експериментів вже пройшов та він нового тренера будуть вимагати швидкого результату.

Також виконувач обов'язки головного тренера "Челсі", заявив, що має намір повернути П'єра-Емеріка Обамеянга до складу лондонського клубу.

33-річний нападник з Габона, який не був включений до заявки на плей-офф Ліги чемпіонів, поставив лайк в соцмережах, коли дізнався про те, що Поттера було звільнено, але незабаром прибрав цю позначку.

Дебют Лемпарда буде проти "Вулверхемптона", а потім його очікує протистояння в ЛЧ проти "Реалу".

Капітан збірної Англії та лондонського "Тоттенгема" Харрі Кейн влітку 2023 перейде в інший клуб. 

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло. 

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