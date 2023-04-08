Лемпард знову в Челсі – це зробить Мудрика зіркою АПЛ

Новий наставник вміє розкривати молоді таланти

Новий виконувач обов’язки наставника "Челсі" Френк Лемпард добре відомий по роботі з молодими футболістами – він встановив рекорд АПЛ, відкривши одразу 8 вихованців клубної Академії в команді "синіх" свого часу. Але чи не "заточив зуб" наставник на українського вінгера Михайла Мудрика через відмову того працювати разом влітку.

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Коли Лемпарда було призначено на посаду головного тренера "Челсі", відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив про те, що минулого літа "Евертон", який тоді очолював саме Френк, намагався підписати Михайла Мудрика.

"Офіційна пропозиція "Евертона" у розмірі 30 мільйонів фунтів за Михайлом Мудриком була відхилена "Шахтарем" минулого літа. І тепер Френк Лемпард буде головним тренером "Челсі" до кінця сезону. Ось вони сьогодні на першому тренуванні", – написав Романо.

Everton had €30m official bid rejected last summer to sign Mykhaylo Mudryk from Shakhtar Donetsk… 🇺🇦



…and Frank Lampard will be his coach now until the end of the season at Chelsea.



Here on first training session today ⤵️ pic.twitter.com/vFA4daSnwq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2023

Екслідера та легенду клуба по тренерський роботі запам’ятали, як “вдалого вихователя”. Саме він відкрив для основного складу Джеймса, Маунта, Анджоріна, Лемпті, Броху, Гілмора, Гуехі та Маатсена. І наврядче усю молодь Френкі пускав лише для власного рекорду. Тепер питання, чи буде він довіряти молодим та перспективним гравцям за яких сплатили чималі кошти.

Ймовірно будуть радикальні зміни в складі. Повернеться у ворота Менді, а Бадіашіль та Фофана відправляться у запас, вважають експерти. Н'Голо Канте та особистий фаворит Лемпарда Мейсон Маунт майже гарантовано гратимуть у півзахисті разом із вибуховим Енцо Фернандесом. В атаці скоріш за все не буде місця Каю Хаверцу, а Жоау Фелікс гратиме форварда.

Оскільки Лемпард відомий тим, що просуває молодих, Ноні Мадуеке може виявитися у виграші на правій стороні атаки, а саме Михайло Мудрик розглядається як один з кандидатів зліва. Але який ще термін отримає українець на те, щоб закріпитися у складі сказати важко. Час експериментів вже пройшов та він нового тренера будуть вимагати швидкого результату.

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