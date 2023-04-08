Лэмпард снова в Челси – это сделает Мудрика звездой АПЛ

Новый наставник умеет раскрывать молодые таланты

Новый исполняющий обязанности наставника "Челси" Фрэнк Лэмпард хорошо известен по работе с молодыми футболистами - он установил рекорд АПЛ, открыв сразу 8 воспитанников клубной Академии в команде "синих" своего времени. Но не "заточил ли зуб" наставник на украинского вингера Михаила Мудрика из-за отказа того работать вместе летом.

Какие перспективы у игрока сборной Украины по возвращении в клуб "легендарного Фрэнка", разбирались Новини.LIVE

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Когда Лэмпард был назначен на должность главного тренера "Челси", известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что прошлым летом "Эвертон", который тогда возглавлял именно Фрэнк, пытался подписать Михаила Мудрика.

"Официальное предложение "Эвертона" в размере 30 миллионов фунтов по Михаилу Мудрику было отклонено "Шахтером" прошлым летом. И теперь Фрэнк Лэмпард будет главным тренером "Челси" до конца сезона. Вот они сегодня на первой тренировке", - написал Романо.

Everton had €30m официальный bid rejected last summer to sign Mykhaylo Mudryk from Shakhtar Donetsk… 🇺🇦



…and Frank Lampard был бы его учитель теперь недолгой конец сезона на Chelsea.



Here on first training session today ⤵️ pic.twitter.com/vFA4daSnwq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 апреля 2023

Экслидера и легенду клуба по тренерской работе запомнили, как удачного воспитателя. Именно он открыл для основного состава Джеймса, Маунта, Анджорина, Лемпти, Броха, Гилмора, Гуэхи и Маатсена. И вряд ли всю молодежь Фрэнки пускал только для собственного рекорда. Теперь вопрос, будет ли он доверять молодым и перспективным игрокам, за которых уплатили немалые средства.

Вероятно, будут радикальные изменения в составе. Вернется в ворота Менди, а Бадиашиль и Фофана отправятся в запас, считают эксперты. Н'Голо Канте и личный фаворит Лэмпарда Мейсон Маунт будут почти гарантированно играть в полузащите вместе со взрывным Энцо Фернандесом. В атаке, скорее всего, не будет места Каю Хаверцу, а Жоау Феликс будет играть форварда.

Поскольку Лэмпард известен тем, что продвигает молодых, Нони Мадуэке может оказаться в выигрыше на правой стороне атаки, а именно Михаил Мудрик рассматривается как один из кандидатов слева. Но какой еще срок получит украинец на то, чтобы закрепиться в составе, сказать трудно. Время экспериментов уже прошло и нового тренера будут требовать быстрого результата.

Также исполняющий обязанности главного тренера "Челси" заявил, что намерен вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга в состав лондонского клуба.

33-летний нападающий из Габона, который не был включен в заявку на плей-офф Лиги чемпионов, поставил лайк в соцсетях, когда узнал о том, что Поттер был уволен, но вскоре убрал эту отметку.

Дебют Лэмпарда будет против "Вулверхэмптона", а затем его ожидает противостояние в ЛЧ против "Реала".

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