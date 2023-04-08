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Лэмпард снова в "Челси": это сделает Мудрика звездой АПЛ

8 апреля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лэмпард снова в Челси – это сделает Мудрика звездой АПЛ
Новый наставник умеет раскрывать молодые таланты
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Новый исполняющий обязанности наставника "Челси" Фрэнк Лэмпард хорошо известен по работе с молодыми футболистами - он установил рекорд АПЛ, открыв сразу 8 воспитанников клубной Академии в команде "синих" своего времени. Но не "заточил ли зуб" наставник на украинского вингера Михаила Мудрика из-за отказа того работать вместе летом.

Какие перспективы у игрока сборной Украины по возвращении в клуб "легендарного Фрэнка", разбирались Новини.LIVE

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Когда Лэмпард был назначен на должность главного тренера "Челси", известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что прошлым летом "Эвертон", который тогда возглавлял именно Фрэнк, пытался подписать Михаила Мудрика.

"Официальное предложение "Эвертона" в размере 30 миллионов фунтов по Михаилу Мудрику было отклонено "Шахтером" прошлым летом. И теперь Фрэнк Лэмпард будет главным тренером "Челси" до конца сезона. Вот они сегодня на первой тренировке", - написал Романо.

Экслидера и легенду клуба по тренерской работе запомнили, как удачного воспитателя. Именно он открыл для основного состава Джеймса, Маунта, Анджорина, Лемпти, Броха, Гилмора, Гуэхи и Маатсена. И вряд ли всю молодежь Фрэнки пускал только для собственного рекорда. Теперь вопрос, будет ли он доверять молодым и перспективным игрокам, за которых уплатили немалые средства.

челсы

Вероятно, будут радикальные изменения в составе. Вернется в ворота Менди, а Бадиашиль и Фофана отправятся в запас, считают эксперты. Н'Голо Канте и личный фаворит Лэмпарда Мейсон Маунт будут почти гарантированно играть в полузащите вместе со взрывным Энцо Фернандесом. В атаке, скорее всего, не будет места Каю Хаверцу, а Жоау Феликс будет играть форварда.

Поскольку Лэмпард известен тем, что продвигает молодых, Нони Мадуэке может оказаться в выигрыше на правой стороне атаки, а именно Михаил Мудрик рассматривается как один из кандидатов слева. Но какой еще срок получит украинец на то, чтобы закрепиться в составе, сказать трудно. Время экспериментов уже прошло и нового тренера будут требовать быстрого результата.

Также исполняющий обязанности главного тренера "Челси" заявил, что намерен вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга в состав лондонского клуба.

33-летний нападающий из Габона, который не был включен в заявку на плей-офф Лиги чемпионов, поставил лайк в соцсетях, когда узнал о том, что Поттер был уволен, но вскоре убрал эту отметку.

Дебют Лэмпарда будет против "Вулверхэмптона", а затем его ожидает противостояние в ЛЧ против "Реала".

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенгема" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб.

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко упомянул детали перехода из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал". Он назвал причину , по которой остался в английской Премьер-лиге (АПЛ).

 

 

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