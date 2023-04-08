Головний хет-трик у кар'єрі Грізмана — чому це унікальне досягнення форварда

Грізман відзначається точністю не лише на футбольному полі Фото: Google

Зірка мадридського "Атлетико" та збірної Франції з футболу Антуан Грізман славиться не лише ювелірною точністю своїх ударів по воротах суперників. Сьогодні восьме квітня — у цей день народились усі троє дітей Чемпіона Світу.

Про це повідомляють Новини.Live

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Усі троє дітей Грізмана народилися в різні роки (2016, 2019 та 2021), але в один день — восьмого квітня. Можливо це Божий задум, а можливо філігранність самого футболіста, однак факт є факт — в сім'ї форварда стався дуже рідкісний випадок.

Ось що говорить Антуан з цього приводу:

"У мене немає чарівного зілля, щоб пояснити це, окрім того, що коли ти спокійний, розслаблений у відпустці, без тиску, матчів чи тренувань, усе відбувається природно", — зазначеє Грізман.

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