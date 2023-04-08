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Головний хет-трик у кар'єрі Грізмана: чому це унікальне досягнення форварда

8 квітня 2023 15:13
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Головний хет-трик у кар'єрі Грізмана — чому це унікальне досягнення форварда
Грізман відзначається точністю не лише на футбольному полі Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Зірка мадридського "Атлетико" та збірної Франції з футболу Антуан Грізман славиться не лише ювелірною точністю своїх ударів по воротах суперників. Сьогодні восьме квітня — у цей день народились усі троє дітей Чемпіона Світу. 

Про це повідомляють Новини.Live

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Усі троє дітей Грізмана народилися в різні роки (2016, 2019 та 2021), але в один день — восьмого квітня. Можливо це Божий задум, а можливо філігранність самого футболіста, однак факт є факт — в сім'ї форварда стався дуже рідкісний випадок. 

Грізман

Ось що говорить Антуан з цього приводу: 

"У мене немає чарівного зілля, щоб пояснити це, окрім того, що коли ти спокійний, розслаблений у відпустці, без тиску, матчів чи тренувань, усе відбувається природно", — зазначеє Грізман. 

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