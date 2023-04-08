Соболь здивував грою за Страсбур — статистика захисника у матчі з Лансом

"Страсбур" Едуарда Соболя намагається зберегти прописку у Лізі 1. Фото: Google

Українець Едуард Соболь вперше за останній місяць зіграв весь матч "від дзвінка до дзвінка" у чемпіонаті Франції за "Страсбур". Захисник збірної України отримав середню оцінку за матч.

Про це повідомляє ua-football.com

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В рамках третього туру Ліги 1 "Страсбур" зазнав поразки від одного із лідерів чемпіонату — "Ланса" — 2:1. Едуард провів на полі усі 90 хвилин й отримав 6.64 бали за свою гру від аналітичного порталу WhoScored.

Лівий бек також віддав 26 точних пасів з 32-х (81%), виконав один вдалий підкат та здійснив два вдалих дриблінга.

Варто зазначити, що це четвертий повний поєдинок українця у складі "Страсбура" після переходу з "Брюгге".

Наразі команда Соболя розташовується на 16 місці у турнірній таблиці чемпіонату Франції та має однакову кільіксть очок з "Осером", який знаходиться у зоні вильоту.

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