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Соболь здивував грою за "Страсбур": статистика захисника у матчі з "Лансом"

8 квітня 2023 13:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Соболь здивував грою за Страсбур — статистика захисника у матчі з Лансом
"Страсбур" Едуарда Соболя намагається зберегти прописку у Лізі 1. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українець Едуард Соболь вперше за останній місяць зіграв весь матч "від дзвінка до дзвінка" у чемпіонаті Франції за "Страсбур". Захисник збірної України отримав середню оцінку за матч. 

Про це повідомляє ua-football.com

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Статистика дій Соболя 

В рамках третього туру Ліги 1 "Страсбур" зазнав поразки від одного із лідерів чемпіонату — "Ланса" — 2:1. Едуард провів на полі усі 90 хвилин й отримав 6.64 бали за свою гру від аналітичного порталу WhoScored. 

Лівий бек також віддав 26 точних пасів з 32-х (81%), виконав один вдалий підкат та здійснив два вдалих дриблінга. 

Варто зазначити, що це четвертий повний поєдинок українця у складі "Страсбура" після переходу з "Брюгге". 

Соболь

Наразі команда Соболя розташовується на 16 місці у турнірній таблиці чемпіонату Франції та має однакову кільіксть очок з "Осером", який знаходиться у зоні вильоту. 

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