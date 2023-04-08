Соболь удивил игрой за Страсбур – статистика защитника в матче с Лансом

"Страсбур" Эдуарда Соболя пытается сохранить прописку в Лиге 1. Фото: Google

Украинец Эдуард Соболь впервые за последний месяц сыграл весь матч "от звонка до звонка" в чемпионате Франции за "Страсбур". Защитник сборной Украины получил среднюю оценку за матч.

Об этом сообщает ua-football.com

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Статистика действий Соболя

В рамках третьего тура Лиги 1 "Страсбур" потерпел поражение от одного из лидеров чемпионата — "Ланса" — 2:1. Эдуард провел на поле все 90 минут и получил 6.64 балла за свою игру от аналитического портала WhoScored.

Левый бек также отдал 26 точных пасов из 32-х (81%), выполнил один удачный подкат и совершил два успешных дриблинга.

Стоит отметить, что это четвертый полный поединок украинца в составе "Страсбура" после перехода с "Брюгге".

В настоящее время команда Соболя располагается на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Франции и имеет одинаковое количество очков с "Осером", который находится в зоне вылета.

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