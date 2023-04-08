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Главный хет-трик в карьере Гризманна: почему это уникальное достижение форварда

8 апреля 2023 15:13
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Главный хет-трик в карьере Гризманна — почему это уникальное достижение форварда
Гризманн отличается точностью не только на футбольном поле. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Звезда мадридского "Атлетико" и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн славится не только ювелирной точностью ударов по воротам соперников. Сегодня восьмое апреля — в этот день родились все трое детей Чемпиона Мира.

Об этом сообщают Новини.Live 

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Все трое детей Гризманна родились в разные годы (2016, 2019 и 2021), но в один день — восьмого апреля. Возможно, это Божий замысел, а возможно филигранность самого футболиста, однако факт есть факт — в семье форварда произошел очень редкий случай.

Гризман

Вот что говорит Антуан по этому поводу:

"У меня нет волшебного зелья, чтобы объяснить это, кроме того, что когда ты спокоен, расслаблен в отпуске, без давления, матчей или тренировок, все происходит естественно", — отмечает Гризманн.

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