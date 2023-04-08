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Отчаянная борьба в УПЛ: праздник в Киеве, сенсация в Кривом Роге

8 апреля 2023 17:34
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Отчаянная борьба в УПЛ — праздник в Киеве, сенсация в Кривом Роге
Киевляне порадовали своих болельщиков. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Сегодня, восьмого апреля, состоялись матчи второго игрового дня 20-го тура украинской Премьер-лиги по футболу. Свои поединки, в частности, сыграли "Динамо" и "Шахтер".

Подробнее об этом в обзоре Новини.LIVE.

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Домашняя победа "Динамо"

Киевское "Динамо" уверенно разобралось с ужгородским "Минаем" на собственном поле. Киевляне отличились в каждом из таймов. В первой половине встречи гол на свой счет записал Антон Царенко, а во второй — Владислав Ванат. Собственные ворота "бело-синие" смогли сохранить нетронутыми. В итоге победа "Динамо" — 2:0.

Динамо

VBET лига. 20-й тур

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского.

"Динамо" — ФК "Минай" — 2:0.

Голы: Антон Царенко — 35, Владислав Ванат — 62.

Неожиданное фиаско "Зари"

Луганская "Заря" неожиданно потеряла очки в Кривом Роге. Команда Патрика ван Леувена уступила "Кривбассу" — 1:0. Единственный гол в матче забил боснийский легионер криворожцев Рифет Капич. Это поражение "Зари" позволило "Динамо" приблизиться к луганчанам на расстояние одного балла в турнирной таблице УПЛ.

VBET лига. 20-й тур

Кривой Рог, стадион "Горняк".

"Кривбасс" — "Заря" — 1:0.

Гол: Рифет Капич — 50.

Минимальная победа "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" сыграл довольно непростой поединок с "Маталлистом". Подопечные Игоря Йовичевича смогли реализовать только один момент, который и принес им победу над харьковчанами со счетом 1:0. Гол забил Артём Бондаренко.

"Шахтер" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Шахтер

VBET лига. 20-й тур

Ужгород. Стадион "Авангард".

"Шахтер" — "Металлист" 1:0.

Гол: Артем Бондаренко — 64.

Нули во Львове

Закрывал программу игрового дня поединок "Руха" и "Вереса". В проходившем во Львове западноукраинском дерби команды победителя не обнаружили — на табло застыли грустные 0:0.

"Рух" остается в зоне вылета.

VBET лига. 20-й тур

Львов, стадион "Арена Львов".

"Рух" — "Верес" — 0:0.

Удаление: Александр Лебеденко, 72 — Эдсон Фернандо, 90+2.

Напомним, звезда "Баварии" усилит "Барселону": за него заплатят большие деньги.

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