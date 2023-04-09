Днепр-1 громит Львов, Колос победил Металлист 1925, Александрия и Черноморец сыграли вничью

Воскресенье в УПЛ подарило 12 голов

Сегодня, девятого апреля, состоялись заключительные 3 матча 20-го тура украинской Премьер-лиги по футболу. "Днепр-1" продолжил чемпионскую гонку, "Колос" сделал еще шаг к евроарене, а "Черноморец" и "Александрия" поделили очки.

Детальнее об этом в обзоре Новини.LIVE.

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В первом тайме хозяева забили три гола усилиями Гуцуляка дважды и Довбика, в то время как гости не смогли создать яркие моменты. Во втором тайме игра стала интереснее, когда соперники сократили отставание до одного мяча – отличились Богунов и Мильченко. но Сарапий и снова Довбик расставили точки над "i".

Добавим, что Алексей Гуцуляк оформил второй дуплет в сезоне, а Артем Довбык только первый дубль – он увеличил бомбардирское наследие до 17 голов. Кроме того, "днепряне" в девятый раз в этом чемпионате забили три и более мячей.

В следующем туре "Днепр-1" будет играть в гостях против "Зари", а "Львов" примет "Шахтер" на своем поле, а затем отправится в гости к "горнякам".

"Днепр-1" - "Львов" – 5:2

Голы: Гуцуляк, 7, 44, Довбык, 41, 90+3, Сарапий, 84 - Богунов, 63, Мильченко, 81

"Днепр-1": Рыбак - Каплиенко (Хайнер, 54), Сарапий, Сваток, Е. Пасич (Матаррита, 54) - Бабенко - Гуцуляк, Пихалонок (Танковский, 85), Рубчинский (Когут, 69), Бланко (Танчик, 85) - Довбык.

"Львов": Рыбка - Габриэль, Сасовский (Никитюк, 73), Дитятьев - Антонио (Алибеков, 10) - Грисьо (Эсеола, 61), Мильченко, Беляев, Свржняк (Богунов, 60), Кузык - Бугай .

Предупреждение: Кузык, Мишенко, Эсеола

В матче между Александрией и Черноморцем гости открыли счет благодаря голу Даниэля Алефиренко в первом тайме, который обошел нескольких защитников и пробил мимо вратаря.

Концовка первого тайма ознаменовалась не засчитанным голом, странным решением арбитра и красной карточкой для игрока "Черноморца" Демченко.

Во втором тайме Александрия смогла сравнять счет благодаря голу экс-моряка Кирилла Ковальца и сохранить ничью. После этого матча Александрия закрепилась рядом с зоной еврокубков, а Черноморец не смог оторваться от зоны вылета.

"Александрия" - "Черноморец" – 1:1

Голы: Ковалец, 69 - Алефиренко, 36

"Александрия": Шевченко - Мирошниченко, Бабогло, Логинов, Цуриков - Михайленко (Рыбалка, 64), Ковалец (Шулянский, 81) - Кожушко (Калитвинцев, 46), Мустафаев (Сигеев, 46), Третьяков - Кулаков (Кобзарь, 65)

"Черноморец": Непогодов - Ермаков, Салюк, Гучек, Брагару - Кузык (Юсов, 78), Васильев, Демченко - Бадибанга, Хадида (Политило, 46), Алефиренко

Предупреждения: Сигеев, Калитвинцев - Демченко, Алефиренко

Удаление: Демченко

"Колос" одержал убедительную победу со счетом 3:0 над "Металлистом 1925" и продолжает путь по Еврокубкам.

В первом тайме "Колос" забил первый гол в одной из первых атак – отличился Ореховский. Через полчаса тот же Ореховский удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме "Колос" продолжил контролировать игру и забил третий гол усилиями Безбородько. "Металлист 1925 года" имел несколько моментов, но реализации подвела харьковчан. К тому же не лучшим образом сыграл вратарь Мозиль.

"Колос" - "Металлист 1925" – 3:0

Голы: Ореховский, 3, 35, Безбородько, 64

"Колос": Волынец - Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец - Милько, Богданов (Криворучко, 81) - Ильин (Великан, 81), Ореховский (Смирный, 68), Мякушко (Болбат, 68) - Лысенко (Б3) .

"Металлист 1925": Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус - Габелок, Я. Мартынюк, Кравченко - Ременюк (Абдулаев, 65), Чирук (Дмитренко, 65), Бычек.

Предупреждения: Богданов, Ильин, Криворучко

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