"Аристократи" не зупиняються у гучних придбаннях

Лондонський "Челсі" слідом за придбанням Михайла Мудрика розглядає можливість ще одного багатомільйонного трансферу. До чемпіонату Англії може переїхати хорватський захисник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардіол.

Про це пише іспанське видання Fichajes.

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Одного з кращих захисників ЧС-2022 вже давно хочуть бачити у своєму складі більшість топклубів Європи. Серед претендентів вже називали "Манчестер сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" та мадридський "Реал". Тепер з’явилась інформація, що керівництво "Челсі" готове виділити на покупку гравця 100 мільйонів євро. Саме такою є мінімальна сума, за яку клуб із Лейпцигу готовий розлучитися з футболістом.

Auswärts FaRBe bekennen 🔴🔴



Auf unser Away-Jersey bekommt ihr ab sofort 5⃣0⃣% Rabatt im @redbullshop ⬇️ 😮 — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 7, 2023

Також лондонському клубу приписують зацікавленість у придбанні нападника "Наполі" Віктора Осімхена. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Його 25 голів у 28 матчах (у всіх турнірах), за даними WhoScored, стали важливою частиною історії успіху "Наполі" у 2022/23 році. Клуб готується зустрітися з "Міланом" у Лізі чемпіонів та перебуває на першому місці в Серії А з відривом у 16 очок.

А інший журналіст Дін Джонс стверджує, що трансфер Михайла Мудрика було зроблено не через футбольну стратегію, а щоб задовольнити марнославство менеджменту клубу.

Він також заявляє, що український вінгер має потенціал стати успішним гравцем в АПЛ.

Putting the work in. 💪 pic.twitter.com/WdBuluLmpw — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 7, 2023

Мудрик, куплений за 70+30 мільйонів євро, зміг відзначитися однією результативною передачею в дев'яти матчах за "Челсі". Однак, за словами Джонса, "Челсі" ніколи не був зацікавлений у Мудриці й покупка була зроблена лише заради задоволення марнославства.

Заява журналіста викликала шок та обговорення в інтернеті. Багато футбольних уболівальників вважають, що "Челсі" має бути більш відповідальним у своїх трансферах і не дозволяти марнославству впливати на рішення щодо команди.

Олександр Зінченко традиційно вийшов у стартовому складі "Арсеналу" в Ліверпулі, але наблизити чемпіонський титул своєю перемогою "каноніри" не зуміли. Ба більше, саме з-під гравця збірної України виконали навісну подачу під час другого пропущеного голу.

Сьогодні, дев’ятого квітня, відбулись завершальні 3 матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги з футболу. "Дніпро-1" продовжив чемпіонські перегони, "Колос" зробив ще крок до євроарени, а "Чорноморець" та "Олександрія" поділили очки.