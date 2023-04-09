Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Помилка Зінченка завадила "Арсеналу" перемогти "Ліверпуль" arrow

Помилка Зінченка завадила "Арсеналу" перемогти "Ліверпуль"

9 квітня 2023 21:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Помилка Зінченка завадила Арсеналу перемогти Ліверпуль
Українець отримав середній бал за гру
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Олександр Зінченко традиційно вийшов у стартовому складі "Арсеналу" в Ліверпулі, але наблизити чемпіонський титул своєю перемогою "каноніри" не зуміли. Більш того, саме з-під гравця збірної України виконали навісну подачу під час другого пропущеного голу.

Подробиці матчу та виступу українського захисника в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

А як добре все починалося для гостей. Вже на 8-й хвилині Зінченко разом з партнерами святкували перше взяття воріт. Після стінки Сака та Едегора, м’яч відскочив на Мартінеллі, той пройшов суперників та встигнув проткнути легкий дотик в дальній кут. 

Після цього у Зінченка ще був дальній непоганий удар, який потягнув Аллісон, а до перерви підопічні Артети подвоїли свою перевагу. Мартінеллі цього разу зробив чудовий навіс на Жезуса, який безперешкодно пробив головою. 

Але господарі отямились й прямо "в роздягальню" Салах із паса Хендерсона відіграв один м'яч. В цей момент Зінченко та Габріел обмінялися гравцями, а забивав єгиптянин якраз з флангу українця.

На другий тайм команди як підмінили. Підопічні Клоппа майже не відходили від воріт лондонців та на 52-й хвилині заробили пенальті – проте вже вдруге цього сезону Мохамед Салах не зміг його реалізувати, пробивши повз ворота.

"Ліверпуль" продовжував тиснути – кілька блискучих сейвів зробив Рамсдейл, але господарі таки зрівняли рахунок на останніх хвилинах. Александер-Арнольд прокинув між ніг Олександру Зінченку та виклав бездоганний пас Фірміно, який і забив вирішальний гол у матчі.

Салах та Конате могли навіть виривати перемогу для "червоних", але Рамсдейл виконав ще 2 божевільних сейви та став героєм зустрічі.

За підсумком матчу Зінченко отримав від Whoscored середній бал 6,6. Менше з гравців старту "Арсеналу" у Холдінга 6,0, Вайта 6,3, Едегора 6,4, Джака 6,5. Найбільше отримав Мартінеллі 8,5. За ним Жезус 7,7 та Габріел 7,5.

Наразі "Арсенал" на 6 очок випереджає "Манчестер Сіті", але у "городян" на матч менше. "Ліверпуль" – восьмий.

Сьогодні, дев’ятого квітня, відбулись завершальні 3 матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги з футболу. "Дніпро-1" продовжив чемпіонські перегони, "Колос" зробив ще крок до євроарени, а "Чорноморець" та "Олександрія" поділили очки.

Функціонер Александр Чеферін, ймовірно, підробив документи для переобрання на посаду президента УЄФА. У його резюме зазначається, що з 2006 по 2011 рік він нібито був членом правління клубу "Олімпія" з Любляни.

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі зірвався, а "стріли продовжують летіти". Жартом підтримати українського боксера вирішив Володар титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB