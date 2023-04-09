Помилка Зінченка завадила "Арсеналу" перемогти "Ліверпуль"

Українець отримав середній бал за гру

Олександр Зінченко традиційно вийшов у стартовому складі "Арсеналу" в Ліверпулі, але наблизити чемпіонський титул своєю перемогою "каноніри" не зуміли. Більш того, саме з-під гравця збірної України виконали навісну подачу під час другого пропущеного голу.

Подробиці матчу та виступу українського захисника в матеріалі Новини.LIVE

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А як добре все починалося для гостей. Вже на 8-й хвилині Зінченко разом з партнерами святкували перше взяття воріт. Після стінки Сака та Едегора, м’яч відскочив на Мартінеллі, той пройшов суперників та встигнув проткнути легкий дотик в дальній кут.

Після цього у Зінченка ще був дальній непоганий удар, який потягнув Аллісон, а до перерви підопічні Артети подвоїли свою перевагу. Мартінеллі цього разу зробив чудовий навіс на Жезуса, який безперешкодно пробив головою.

Але господарі отямились й прямо "в роздягальню" Салах із паса Хендерсона відіграв один м'яч. В цей момент Зінченко та Габріел обмінялися гравцями, а забивав єгиптянин якраз з флангу українця.

На другий тайм команди як підмінили. Підопічні Клоппа майже не відходили від воріт лондонців та на 52-й хвилині заробили пенальті – проте вже вдруге цього сезону Мохамед Салах не зміг його реалізувати, пробивши повз ворота.

Sum up that @AaronRamsdale98 performance in a word 👇 pic.twitter.com/YrnZUBFoHR — Arsenal (@Arsenal) April 9, 2023

"Ліверпуль" продовжував тиснути – кілька блискучих сейвів зробив Рамсдейл, але господарі таки зрівняли рахунок на останніх хвилинах. Александер-Арнольд прокинув між ніг Олександру Зінченку та виклав бездоганний пас Фірміно, який і забив вирішальний гол у матчі.

Салах та Конате могли навіть виривати перемогу для "червоних", але Рамсдейл виконав ще 2 божевільних сейви та став героєм зустрічі.

За підсумком матчу Зінченко отримав від Whoscored середній бал 6,6. Менше з гравців старту "Арсеналу" у Холдінга 6,0, Вайта 6,3, Едегора 6,4, Джака 6,5. Найбільше отримав Мартінеллі 8,5. За ним Жезус 7,7 та Габріел 7,5.

Наразі "Арсенал" на 6 очок випереджає "Манчестер Сіті", але у "городян" на матч менше. "Ліверпуль" – восьмий.

Сьогодні, дев’ятого квітня, відбулись завершальні 3 матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги з футболу. "Дніпро-1" продовжив чемпіонські перегони, "Колос" зробив ще крок до євроарени, а "Чорноморець" та "Олександрія" поділили очки.

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