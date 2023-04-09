Ошибка Зинченко помешала "Арсеналу" победить "Ливерпуль"

Украинец получил средний балл за игру

Александр Зинченко традиционно вышел в стартовом составе "Арсенала" в Ливерпуле, но приблизить чемпионский титул своей победой "канониры" не сумели. Более того именно из-под игрока сборной Украины выполнили навесную подачу во время второго пропущенного гола.

Подробности матча и выступления украинского защитника в материале Новини.LIVE.

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А как хорошо все начиналось для гостей. Уже на 8-й минуте Зинченко вместе с партнерами отмечали первое взятие ворот. После стенки Сака и Эдегора мяч отскочил на Мартинелли, тот прошел соперников и успел проткнуть легкое касание в дальний угол.

После этого у Зинченко был дальний неплохой удар, который потянул Аллисон, а к перерыву подопечные Артеты удвоили свое преимущество. Мартинелли на этот раз сделал отличный навес на Жезуса, который беспрепятственно пробил головой.

Но хозяева пришли в себя и прямо "в раздевалку" Салах из паса Хендерсона отыграл один мяч. В этот момент Зинченко и Габриэл обменялись игроками, а забивал египтянин как раз с фланга украинца.

На второй тайм команды как подменили. Подопечные Клоппа почти не отходили от ворот лондонцев и на 52-й минуте заработали пенальти – однако уже второй раз в этом сезоне Мохамед Салах не смог его реализовать, пробив мимо ворот.

"Ливерпуль" продолжал давить – несколько блестящих сейвов сделал Рамсдейл, но хозяева сравняли счет на последних минутах. Александер-Арнольд прокинул между ног Александру Зинченко и выложил безупречный пас Фирмино, забивший решающий гол в матче.

Салах и Конате могли даже вырывать победу для "красных", но Рамсдейл выполнил еще 2 сумасшедших сейва и стал героем встречи.

По итогу матча Зинченко получил от Whoscored средний балл 6,6. Меньше из игроков старта "Арсенала" у Холдинга 6,0, Вайта 6,3, Эдегора 6,4, Джака 6,5. Больше всего получил Мартинелли 8,5. За ним Жезус 7,7 и Габриэл 7,5.

"Арсенал" на 6 очков опережает "Манчестер Сити", но у "горожан" на матч меньше. "Ливерпуль" – восьмой.

Сегодня, девятого апреля, состоялись заключительные 3 матча 20-го тура украинской Премьер-лиги по футболу. "Днепр-1" продолжил чемпионскую гонку , "Колос" сделал еще шаг к евроарене, а "Черноморец" и "Александрия" поделили очки.

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