Маліновський провалив важливий матч — Марсель не втримав друге місце

Маліновський став найгіршим у складі "Марселя". Фото: Google.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вийшов на заміну у матчі 30 туру французької Ліги 1. Він не допоміг "Марселеві" здобути виїзну перемогу над "Лор'яном".

"Олімпік" так і не забив жодного гола у цьому матчі, повідомляють Новини.LIVE.

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У чемпіонаті Франції з футболу триває запекла боротьба за місця у Лізі чемпіонів. Ще недавно "Марсель" йшов на другому рядку в турнірній таблиці, але після чергової нічиєї команда Ігора Тудора опустилася на третій рядок.

У поєдинку 30 туру "Марсель" не зміг обіграти на виїзді "Лор'ян" (0:0). У цьому ж турі "Ланс" вдома виявився сильнішим за "Страсбура" (2:1) і піднявся на другий рядок. Підопічні Франка Еза набрали 63 очки, у "Марселя" на два бали менше.

Невдала гра для Маліновського

Руслан Маліновський розпочав зустріч із "Лор'яном" у запасі. Він з'явився на полі лише у другому таймі та відіграв лише дев'ять хвилин основного часу.

Українець не відзначився результативними діями. Він дев'ять разів торкнувся м'яча, зробив три точні передачі із чотирьох (75% точності). На рахунку Маліновського один неточний навіс, він один раз виніс м'яч, тричі втратив м'яч і двічі невдало розпочав боротьбу.

Найкращим футболістом матчу став голкіпер "Марселя" Пау Лопес. За цей поєдинок він отримав оцінку 8,5 балів. Маліновський став найгіршим футболістом на полі з оцінкою 5,9 бала.

У наступному турі "Марсель" зіграє вдома проти "Труа" 16 квітня. На рахунку Маліновського 13 матчів за "Олімпік" цього сезону й один забитий гол.

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