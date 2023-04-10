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Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

10 квітня 2023 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик може піти з Челсі — на українця претендують два клуби
У послугах Мудрика зацікавлені кілька клубів. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик наступного літа може змінити клуб. У "Челсі" дійшли висновку, що молодий футболіст поки що не може стати гравцем основи лондонського клубу.

Мудрик може піти в оренду до іншої команди, повідомляє Mirror.

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Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може вирушити в оренду до іншого клубу. У його послугах зацікавлені одразу кілька команд з англійської Прем'єр-ліги.

Михайло Мудрік

Куди може перейти Мудрик?

Найвищі шанси орендувати 22-річного футболіста має "Брайтон". Головний тренер команди Роберто Де Дзербі працював із молодим українцем у "Шахтарі" і чудово знає можливості Михайла. Він готовий надати Мудрику регулярну ігрову практику, якої футболістові не вистачає у "Челсі".

У Лондоні зрозуміли, що адаптація Мудрика в англійській Прем'єр-лізі відбувається не так швидко, як очікувалося. Враховуючи проблеми команди цього сезону, тренерський штаб не може дозволити собі опікуватися молодим футболістом, хоча йому необхідна персональна допомога. Натомість на це готовий Де Дзербі.

Іншими клубами, які зацікавлені у послугах Мудрика, є англійський "Вулвергемптон" та італійський "Сассуоло". Однак для "Челсі" пріоритетним є варіант із "Брайтоном".

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