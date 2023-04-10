Барселона продаст трех основных футболистов — их фамилии уже известны

Хави Эрнандес думает над трансферной кампанией. Фото: Google.

Руководство каталонской "Барселоны" через несколько месяцев выставит на трансфер трех футболистов, которые регулярно выходят на поле в основном составе.

"Сине-гранатовые" намерены заработать как минимум 100 млн евро, сообщает AS.

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При этом "Барселоне" придется продать некоторых игроков, чтобы не нарушить правило финансового фэйр-плей и получить дополнительные средства на новые приобретения. В настоящее время у клуба есть два плана относительно продаж футболистов. На "Камп Ноу" надеются, что ключевым станет первый из них.

Кого продаст "Барселона"?

Он предполагает, что "Барселону" покинут футболисты, которые не оказывают влияния на результаты клуба. Речь идет о бразильском атакующем полузащитнике Рафинье, а также о форвардах Ферране Торресе и Ансу Фати. Каталонцы хотят получить за этих футболистов как минимум 100 млн евро.

В случае, если спрос на Фати, Торреса и Рафинью будет низким, "Барселоне" придется продать кого-то из более важных для команды футболистов. Речь идет о защитнике Кристенсене, полузащитнике Де Йонге или вратаря Тер Штегене.

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