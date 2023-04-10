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"Барселона" продаст трех основных футболистов: клубу срочно нужны деньги

10 апреля 2023 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона продаст трех основных футболистов — их фамилии уже известны
Хави Эрнандес думает над трансферной кампанией. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" через несколько месяцев выставит на трансфер трех футболистов, которые регулярно выходят на поле в основном составе. 

"Сине-гранатовые" намерены заработать как минимум 100 млн евро, сообщает AS

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Летом 2023 года каталонская "Барселона" собирается провести масштабную трансферную кампанию. Клубу необходимы новые футболисты сразу на несколько проблемных позиций. 

 

При этом "Барселоне" придется продать некоторых игроков, чтобы не нарушить правило финансового фэйр-плей и получить дополнительные средства на новые приобретения. В настоящее время у клуба есть два плана относительно продаж футболистов. На "Камп Ноу" надеются, что ключевым станет первый из них. 

Рафинья

Кого продаст "Барселона"?

Он предполагает, что "Барселону" покинут футболисты, которые не оказывают влияния на результаты клуба. Речь идет о бразильском атакующем полузащитнике Рафинье, а также о форвардах Ферране Торресе и Ансу Фати. Каталонцы хотят получить за этих футболистов как минимум 100 млн евро. 

Фати и Рафинья

В случае, если спрос на Фати, Торреса и Рафинью будет низким, "Барселоне" придется продать кого-то из более важных для команды футболистов. Речь идет о защитнике Кристенсене, полузащитнике Де Йонге или вратаря Тер Штегене. 

Напомним, хавбек Руслан Малиновский провалил очередной матч за "Марсель". Его команда опустилась уже на третье место в турнирной таблице. 

Президента УЕФА Александра Чеферина подозревают в мошенничестве. Его могут лишить должности. 

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