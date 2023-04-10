Барселона продасть трьох основних футболістів — про кого йдеться

Хаві Ернандес думає над трансферною кампанією. Фото: Google.

Керівництво каталонської "Барселони" за кілька місяців виставить на трансфер трьох футболістів, які регулярно виходять на поле в основному складі.

"Синьо-гранатові" мають намір заробити щонайменше 100 млн євро, повідомляє AS.

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При цьому "Барселоні" доведеться продати деяких гравців, щоб не порушити правило фінансового фейр-плею та отримати додаткові кошти на нові придбання. Наразі клуб має два плани щодо продажів футболістів. На "Камп Ноу" сподіваються, що ключовим стане перший із них.

Кого продасть "Барселона"?

Він припускає, що "Барселону" залишать футболісти, які не впливають на результати клубу. Йдеться про бразильського атакуючого півзахисника Рафінью, а також про форвардів Феррана Торреса та Ансу Фаті. Каталонці хочуть отримати за цих футболістів щонайменше 100 млн євро.

У разі, якщо попит на Фаті, Торреса та Рафінью буде низьким, "Барселоні" доведеться продати когось із важливіших для команди футболістів. Йдеться про захисника Крістенсена, півзахисника Де Йонга або воротаря Тер Штегена.

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