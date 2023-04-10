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Цыганков может сбить чемпионский ход "Барселоны": шансы "Жироны" в дерби

10 апреля 2023 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков может сбить чемпионский ход Барселоны — шансы Жироны в дерби
Виктор Цыганков забил за "Жирону" уже три гола. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Жироне" Виктора Цыганкова предстоит сыграть во втором Каталонском дерби подряд. После "Эспаньола" команду Мичела ждет на "Камп Ноу" "Барселона". 

Эксперты считают "сине-гранатовых" безоговорочным фаворитом противостояния. Есть ли шансы у "Жироны"? Разбираем ситуацию в материале Новини.LIVE

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"Барселона" шаг за шагом приближается к чемпионскому титулу, используя все осечки мадридского "Реала". "Жирона", которая еще недавно играла в Сегунде, не должна стать для команды Хави Эрнандеса серьезным препятствием. Но "сине-гранатовые" в этом матче сыграют не оптимальным составом. 

 

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "Жирона" 

В понедельник, десятого апреля, состоится последний поединок 28 тура испанской Ла Лиги. В 22:00 по киевскому времени "Барселона" примет на "Камп Ноу" "Жирону". Команды выведет на поле главный арбитр Антонио Матеу Лаос. 

Украинские любители футбола смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире. Он будет доступен на канале "Футбол 1" в медиасерсисе Megogo. 

Ситуация в "Барселоне" 

Команда Хави Эрнандеса практически стала чемпионом Испании. После поражения от "Вильярреала" (2:3) мадридский "Реал" отстал от каталонцев на 12 очков. В случае победы над "Жироной" "Барса" сделает разрыв в очках и вовсе не приличным. Должно произойти чудо, чтобы "сине-гранатовые" упустили титул. "Барселона" пропустила меньше всех голов (девять) и реже всего проигрывала в Примере (два поражения). 

Барселона — Жирона

У нынешней "Барсы" хватает проблем, но они не помешают команде завоевать чемпионский титул. В матче с "Жироной" состав "сине-гранатовых" не будет оптимальным. Де Йонг, Педри, Кристенсен и Дембеле не смогут выйти на поле. Хави вернется к схеме 4-3-3. Стоит ожидать в стартовом составе Гави и Фати. 

Ситуация в "Жироне" 

"Бело-красные" выполнили задачу-минимум после выхода в элитный дивизион. Команда закрепилась в Примере и после 27 матчей идет в середине турнирной таблицы. У "Жироны" 12 место. Ей не грозит вылет, но и до еврокубковой зоны далеко. 

Барселона — Жирона

Команда Мичела любит играть в атакующий футбол, радует болельщиков интересными, быстрыми комбинациями. Часто владеет мячом и инициативой. Вряд ли у "Жироны" это получится на "Камп Ноу" даже несмотря на хорошую форму лидеров команды. Новичок Виктор Цыганков забил уже три гола и сделал столько же результативных передач. Ветеран Стуани забил победный гол "Эспаньолу" и довел количество своих мячей в этом сезоне до семи. 

В 27 поединках "Жирона" только в одном случае не пропустила в свои ворота. Первая встреча этих соперников в сезоне закончилась минимальной победой "Барселоны" (гол забил Педри). Гостям не помогут Борха и Эррера, зато вернулся в строй Видаль. 

Напомним, хавбек Руслан Малиновский провалил очередной матч за "Марсель". Его команда опустилась уже на третье место в турнирной таблице. 

Каталонская "Барселона" выбрала футболистов, которые ближайшим летом покинут клуб. 

Владельцу "Наполи" Аурелио Ди Лаурентису предложили продать клуб за 2,5 млрд евро. 

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