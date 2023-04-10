Цыганков может сбить чемпионский ход Барселоны — шансы Жироны в дерби

Виктор Цыганков забил за "Жирону" уже три гола. Фото: Google.

"Жироне" Виктора Цыганкова предстоит сыграть во втором Каталонском дерби подряд. После "Эспаньола" команду Мичела ждет на "Камп Ноу" "Барселона".

Эксперты считают "сине-гранатовых" безоговорочным фаворитом противостояния. Есть ли шансы у "Жироны"? Разбираем ситуацию в материале Новини.LIVE.

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"Барселона" шаг за шагом приближается к чемпионскому титулу, используя все осечки мадридского "Реала". "Жирона", которая еще недавно играла в Сегунде, не должна стать для команды Хави Эрнандеса серьезным препятствием. Но "сине-гранатовые" в этом матче сыграют не оптимальным составом.

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "Жирона"

В понедельник, десятого апреля, состоится последний поединок 28 тура испанской Ла Лиги. В 22:00 по киевскому времени "Барселона" примет на "Камп Ноу" "Жирону". Команды выведет на поле главный арбитр Антонио Матеу Лаос.

Украинские любители футбола смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире. Он будет доступен на канале "Футбол 1" в медиасерсисе Megogo.

Ситуация в "Барселоне"

Команда Хави Эрнандеса практически стала чемпионом Испании. После поражения от "Вильярреала" (2:3) мадридский "Реал" отстал от каталонцев на 12 очков. В случае победы над "Жироной" "Барса" сделает разрыв в очках и вовсе не приличным. Должно произойти чудо, чтобы "сине-гранатовые" упустили титул. "Барселона" пропустила меньше всех голов (девять) и реже всего проигрывала в Примере (два поражения).

У нынешней "Барсы" хватает проблем, но они не помешают команде завоевать чемпионский титул. В матче с "Жироной" состав "сине-гранатовых" не будет оптимальным. Де Йонг, Педри, Кристенсен и Дембеле не смогут выйти на поле. Хави вернется к схеме 4-3-3. Стоит ожидать в стартовом составе Гави и Фати.

Ситуация в "Жироне"

"Бело-красные" выполнили задачу-минимум после выхода в элитный дивизион. Команда закрепилась в Примере и после 27 матчей идет в середине турнирной таблицы. У "Жироны" 12 место. Ей не грозит вылет, но и до еврокубковой зоны далеко.

Команда Мичела любит играть в атакующий футбол, радует болельщиков интересными, быстрыми комбинациями. Часто владеет мячом и инициативой. Вряд ли у "Жироны" это получится на "Камп Ноу" даже несмотря на хорошую форму лидеров команды. Новичок Виктор Цыганков забил уже три гола и сделал столько же результативных передач. Ветеран Стуани забил победный гол "Эспаньолу" и довел количество своих мячей в этом сезоне до семи.

В 27 поединках "Жирона" только в одном случае не пропустила в свои ворота. Первая встреча этих соперников в сезоне закончилась минимальной победой "Барселоны" (гол забил Педри). Гостям не помогут Борха и Эррера, зато вернулся в строй Видаль.

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