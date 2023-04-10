Владельцу Наполи предложили огромные деньги за клуб — что он ответил

Де Лаурентису предложили 2,5 млрд евро за "Наполи". Фото: Google.

Итальянский "Наполи" мог сменить хозяев. Клубом интересуется консорциум бизнесменов из Ближнего Востока.

Аурелио Де Лаурентис уже получил предложение о продаже клуба, сообщает Italian Football TV.

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Владелец итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о предложении по продаже клуба. Недавно представители арабского фонда предлагали ему за легендарный клуб огромные деньги.

Семейный бизнес

Аурелио Де Лаурентис приобрел "Наполи" в 2004 году. Под руководством 73-летнего бизнесмена команда выиграла три Кубка и один Суперкубок Италии. Она несколько раз заканчивала сезоны на втором месте в турнирной таблице, а сейчас уверенно идет к Скудетто.

"Для меня не имеет значения стоимость "Наполи" по той простой причине, что я не собираюсь продавать клуб. Это семейный проект, без него моя жизнь утратит важный смысл.

Я наполетано, мне хорошо с "Наполи", и все эти предложения меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался", — заявил Аурелио Де Лаурентис.

После 29 сыгранных туров "Наполи" опережает "Лацио" на 16 очков. В ближайшие недели неаполитанцы могут официально завоевать чемпионский титул. В последний раз "партенопейцы" выигрывали Скудетто в сезоне 1989/1990.

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