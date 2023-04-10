Власнику Наполі запропонували величезні гроші за клуб — що він відповів

Де Лаурентісу запропонували 2,5 млрд євро за "Наполі". Фото: Google.

Італійський "Наполі" міг змінити господарів. Клубом цікавиться консорціум бізнесменів із Близького Сходу.

Ауреліо Де Лаурентіс вже отримав пропозицію про продаж клубу, повідомляє Italian Football TV.

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Власник італійського "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс розповів про пропозицію з продажу клубу. Нещодавно представники арабського фонду пропонували йому за легендарний клуб величезні гроші.

Сімейний бізнес

Ауреліо Де Лаурентіс придбав "Наполі" у 2004 році. Під керівництвом 73-річного бізнесмена команда виграла три Кубки та один Суперкубок Італії. Вона кілька разів закінчувала сезони на другому місці у турнірній таблиці, а зараз впевнено йде до Скудетто.

"Для мене не має значення вартість "Наполі" з тієї простої причини, що я не збираюся продавати клуб. Це сімейний проєкт, без нього моє життя втратить важливе значення.

Я налітаю, мені добре з "Наполі", і всі ці пропозиції мене не турбують. Минулого року арабський фонд запропонував мені 2,5 мільярда євро, але я відмовився", — заявив Ауреліо Де Лаурентіс.

Після 29 зіграних турів "Наполі" випереджає "Лаціо" на 16 очок. Найближчими тижнями неаполітанці можуть офіційно здобути чемпіонський титул. Востаннє "партенопейці" вигравали Скудетто у сезоні 1989/1990.

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