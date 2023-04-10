Власнику "Наполі" запропонували величезні гроші за клуб: що він відповів
Італійський "Наполі" міг змінити господарів. Клубом цікавиться консорціум бізнесменів із Близького Сходу.
Ауреліо Де Лаурентіс вже отримав пропозицію про продаж клубу, повідомляє Italian Football TV.
Власник італійського "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс розповів про пропозицію з продажу клубу. Нещодавно представники арабського фонду пропонували йому за легендарний клуб величезні гроші.
Сімейний бізнес
Ауреліо Де Лаурентіс придбав "Наполі" у 2004 році. Під керівництвом 73-річного бізнесмена команда виграла три Кубки та один Суперкубок Італії. Вона кілька разів закінчувала сезони на другому місці у турнірній таблиці, а зараз впевнено йде до Скудетто.
"Для мене не має значення вартість "Наполі" з тієї простої причини, що я не збираюся продавати клуб. Це сімейний проєкт, без нього моє життя втратить важливе значення.
Я налітаю, мені добре з "Наполі", і всі ці пропозиції мене не турбують. Минулого року арабський фонд запропонував мені 2,5 мільярда євро, але я відмовився", — заявив Ауреліо Де Лаурентіс.
Після 29 зіграних турів "Наполі" випереджає "Лаціо" на 16 очок. Найближчими тижнями неаполітанці можуть офіційно здобути чемпіонський титул. Востаннє "партенопейці" вигравали Скудетто у сезоні 1989/1990.
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