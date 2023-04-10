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Власнику "Наполі" запропонували величезні гроші за клуб: що він відповів

10 квітня 2023 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Власнику Наполі запропонували величезні гроші за клуб — що він відповів
Де Лаурентісу запропонували 2,5 млрд євро за "Наполі". Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійський "Наполі" міг змінити господарів. Клубом цікавиться консорціум бізнесменів із Близького Сходу.

Ауреліо Де Лаурентіс вже отримав пропозицію про продаж клубу, повідомляє Italian Football TV.

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Власник італійського "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс розповів про пропозицію з продажу клубу. Нещодавно представники арабського фонду пропонували йому за легендарний клуб величезні гроші.

Ауреліо Де Лаурентіс

Сімейний бізнес

Ауреліо Де Лаурентіс придбав "Наполі" у 2004 році. Під керівництвом 73-річного бізнесмена команда виграла три Кубки та один Суперкубок Італії. Вона кілька разів закінчувала сезони на другому місці у турнірній таблиці, а зараз впевнено йде до Скудетто.

"Для мене не має значення вартість "Наполі" з тієї простої причини, що я не збираюся продавати клуб. Це сімейний проєкт, без нього моє життя втратить важливе значення.

Я налітаю, мені добре з "Наполі", і всі ці пропозиції мене не турбують. Минулого року арабський фонд запропонував мені 2,5 мільярда євро, але я відмовився", — заявив Ауреліо Де Лаурентіс.

Наполі

Після 29 зіграних турів "Наполі" випереджає "Лаціо" на 16 очок. Найближчими тижнями неаполітанці можуть офіційно здобути чемпіонський титул. Востаннє "партенопейці" вигравали Скудетто у сезоні 1989/1990.

Нагадаємо, хавбек Руслан Маліновський провалив черговий матч за "Марсель". Його команда опустилася вже на третє місце у турнірній таблиці.

Каталонська "Барселона" обрала футболістів, які найближчим літом покинуть клуб.

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