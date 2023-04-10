Лэмпард рассказал, как "Челси" обыграет "Реал" в Лиге чемпионов

Фрэнк Лэмпард выбирает состав на матч с "Реалом". Фото: Google.

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассчитывает на опыт футболистов команды в противостоянии с мадридским "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Молодой наставник радуется возвращению в строй Рахима Стерлинга, сообщает Football London.

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После поражения от "Вулверхэмптона" (0:1) в минувшие выходные на фоне и без того сложного сезона Фрэнк Лэмпард верит в Рахима Стерлинга накануне первого матча с мадридским "Реалом" в 1/4 Лиги чемпионов. У 28-летнего защитника есть опыт побед в матчах с превосходящими по силе соперниками.

Проблемы Стерлинга

Летний новичок "синих" пока по-настоящему не раскрылся в команде. Виной тому стали травмы. Стерлинг только недавно вернулся в строй после повреждения подколенного сухожилия.

Несмотря на трудности Стерлинг забил семь голов в 29 играх за "синих", но после перерыва на чемпионат мира-2022 на его счету всего два мяча. Тем не менее Лэмпард высоко ценит Стерлинга.

"Он фантастический игрок. Рахим долгое время был одни м из лучших вингеров в мире, временами, может быть даже лучшим. Я не могу вс помнить, сколько раз говорил молодым игрокам: посмотрите на Рахима Стерлинга и поймете, почему он забивает 20 голов за сезон", — рассказал Фрэнк Лэмпард.

Тренер попросил не сбрасывать его команду со счетом и напомнил, что "Челси" не был фаворитом ни в одном из розыгрышей Лиги чемпионов, который стали для "синих" победными.

Напомним, хавбек Руслан Малиновский провалил очередной матч за "Марсель". Его команда опустилась уже на третье место в турнирной таблице.

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