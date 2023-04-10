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Лемпард розповів, як "Челсі" обіграє "Реал" у Лізі чемпіонів

10 квітня 2023 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лемпард розповів, як Челсі обіграє Реал у Лізі чемпіонів
Френк Лемпард обирає склад на матч із "Реалом". Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

  Головний тренер лондонського "Челсі" Френк Лемпард розраховує на досвід футболістів команди у протистоянні з мадридським "Реалом" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Молодий наставник радіє поверненню до ладу Рахіма Стерлінга, повідомляє Football London.

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Після поразки від "Вулвергемптону" (0:1) минулими вихідними на тлі й без того складного сезону Френк Лемпард вірить у Рахіма Стерлінга напередодні першого матчу з мадридським "Реалом" у 1/4 Ліги чемпіонів. У 28-річного захисника є досвід перемог у матчах із більш міцними суперниками.

 

Проблеми Стерлінга

Літній новачок "синіх" поки що по-справжньому не розкрився в команді. Виною тому стали травми. Стерлінг лише нещодавно повернувся до ладу після пошкодження підколінного сухожилля.

Попри труднощі, Стерлінг забив сім голів у 29 іграх за "синіх", але після перерви на чемпіонат світу-2022 на його рахунку всього два м'ячі. Проте Лемпард високо цінує Стерлінга.    

"Він фантастичний гравець. Рахім довгий час був одні   м із найкращих вінгерів у світі, часом, може бути навіть найкращим. Я не можу все   пам'ятати, скільки разів говорив молодим гравцям: подивіться на Рахіма Стерлінга і зрозумієте, чому він забиває 20 голів за сезон", — розповів Френк Лемпард.  

Рахім Стерлінг

Тренер попросив не скидати його команду з рахунком і нагадав, що "Челсі" не був фаворитом у жодному з розіграшів Ліги чемпіонів, які стали для "синіх" переможними.

Нагадаємо, хавбек Руслан Маліновський провалив черговий матч за "Марсель". Його команда опустилася вже на третє місце у турнірній таблиці.

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