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Циганков може зупинити чемпіонський хід "Барселони": шанси "Жирони" у дербі

10 квітня 2023 10:49
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Циганков може збити чемпіонський хід Барселони — шанси Жирони в дербі
Віктор Циганков забив за "Жирону" вже три голи. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Жирона" Віктора Циганкова має зіграти в другому Каталонському дербі поспіль. Після "Еспаньола" на команду Мічела чекає на "Камп Ноу" "Барселона".

Експерти вважають "синьо-гранатових" беззаперечним фаворитом протистояння. Чи є шанси у "Жирони"? Розбираємо ситуацію у матеріалі Новини.LIVE.

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"Барселона" крок за кроком наближається до чемпіонського титулу, використовуючи всі осічки мадридського "Реала". "Жирона", яка ще нещодавно грала в Сегунді, не має стати для команди Хаві Ернандеса серйозною перешкодою. Але "синьо-гранатові" у цьому матчі зіграють не оптимальним складом.

 

Де і коли дивитися матч "Барселона" — "Жирона"

У понеділок, 10 квітня, відбудеться останній поєдинок 28 туру іспанської Ла Ліги. О 22:00 за київським часом "Барселона" прийме на "Камп Ноу" "Жирону". Команди виведе на поле головний арбітр Антоніо Мате Лаос.

Українські любителі футболу зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі. Він буде доступний на каналі "Футбол 1" у медіасерсисі Megogo.

Ситуація у "Барселоні"

Команда Хаві Ернандеса практично стала чемпіоном Іспанії. Після поразки від "Вільярреалу" (2:3) мадридський "Реал" відстав від каталонців на 12 очок. У разі перемоги над "Жироною" "Барса" зробить розрив у очках і зовсім не пристойним. Має статися диво, щоб "синьо-гранатові" прогавили титул. "Барселона" пропустила найменше голів (дев'ять) і найрідше програвала в Прімері (дві поразки).

Барселона - Жирона

У "Барси" вистачає проблем, але вони не завадять команді здобути чемпіонський титул. У матчі з "Жироною" склад "синьо-гранатових" не буде оптимальним. Де Йонг, Педрі, Крістенсен та Дембеле не зможуть вийти на поле. Хаві повернеться до схеми 4-3-3. Варто очікувати у стартовому складі Гаві та Фаті.

Ситуація у "Жироні"

"Біло-червоні" виконали завдання-мінімум після виходу до елітного дивізіону. Команда закріпилася в Прімері й після 27 матчів іде в середині турнірної таблиці. У "Жирони" 12 місце. Їй не загрожує виліт, а й до єврокубкової зони далеко.

Барселона - Жирона

Команда Мічела любить грати в атакуючий футбол, тішить уболівальників цікавими, швидкими комбінаціями. Часто володіє м'ячем та ініціативою. Навряд чи у "Жирони" це вийде це зробити на "Камп Ноу" навіть попри гарну форму лідерів команди. Новачок Віктор Циганков забив уже три голи та зробив стільки ж результативних передач. Ветеран Стуані забив переможний гол "Еспаньолу" і довів кількість своїх м'ячів цього сезону до семи.

У 27 поєдинках "Жирона" лише в одному випадку не пропустила у свої ворота. Перша зустріч цих суперників у сезоні закінчилася мінімальною перемогою "Барселони" (гол забив Педрі). Гостям не допоможуть Борха та Еррера, зате повернувся до ладу Відаль.

Нагадаємо, хавбек Руслан Маліновський провалив черговий матч за "Марсель". Його команда опустилася вже на третє місце у турнірній таблиці.

Каталонська "Барселона" обрала футболістів, які найближчим літом покинуть клуб.

Власнику "Наполі" Ауреліо Ді Лаурентісу запропонували продати клуб за 2,5 млрд євро.

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