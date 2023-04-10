Циганков може збити чемпіонський хід Барселони — шанси Жирони в дербі

Віктор Циганков забив за "Жирону" вже три голи. Фото: Google.

"Жирона" Віктора Циганкова має зіграти в другому Каталонському дербі поспіль. Після "Еспаньола" на команду Мічела чекає на "Камп Ноу" "Барселона".

Експерти вважають "синьо-гранатових" беззаперечним фаворитом протистояння. Чи є шанси у "Жирони"? Розбираємо ситуацію у матеріалі Новини.LIVE.

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"Барселона" крок за кроком наближається до чемпіонського титулу, використовуючи всі осічки мадридського "Реала". "Жирона", яка ще нещодавно грала в Сегунді, не має стати для команди Хаві Ернандеса серйозною перешкодою. Але "синьо-гранатові" у цьому матчі зіграють не оптимальним складом.

Де і коли дивитися матч "Барселона" — "Жирона"

У понеділок, 10 квітня, відбудеться останній поєдинок 28 туру іспанської Ла Ліги. О 22:00 за київським часом "Барселона" прийме на "Камп Ноу" "Жирону". Команди виведе на поле головний арбітр Антоніо Мате Лаос.

Українські любителі футболу зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі. Він буде доступний на каналі "Футбол 1" у медіасерсисі Megogo.

Ситуація у "Барселоні"

Команда Хаві Ернандеса практично стала чемпіоном Іспанії. Після поразки від "Вільярреалу" (2:3) мадридський "Реал" відстав від каталонців на 12 очок. У разі перемоги над "Жироною" "Барса" зробить розрив у очках і зовсім не пристойним. Має статися диво, щоб "синьо-гранатові" прогавили титул. "Барселона" пропустила найменше голів (дев'ять) і найрідше програвала в Прімері (дві поразки).

У "Барси" вистачає проблем, але вони не завадять команді здобути чемпіонський титул. У матчі з "Жироною" склад "синьо-гранатових" не буде оптимальним. Де Йонг, Педрі, Крістенсен та Дембеле не зможуть вийти на поле. Хаві повернеться до схеми 4-3-3. Варто очікувати у стартовому складі Гаві та Фаті.

Ситуація у "Жироні"

"Біло-червоні" виконали завдання-мінімум після виходу до елітного дивізіону. Команда закріпилася в Прімері й після 27 матчів іде в середині турнірної таблиці. У "Жирони" 12 місце. Їй не загрожує виліт, а й до єврокубкової зони далеко.

Команда Мічела любить грати в атакуючий футбол, тішить уболівальників цікавими, швидкими комбінаціями. Часто володіє м'ячем та ініціативою. Навряд чи у "Жирони" це вийде це зробити на "Камп Ноу" навіть попри гарну форму лідерів команди. Новачок Віктор Циганков забив уже три голи та зробив стільки ж результативних передач. Ветеран Стуані забив переможний гол "Еспаньолу" і довів кількість своїх м'ячів цього сезону до семи.

У 27 поєдинках "Жирона" лише в одному випадку не пропустила у свої ворота. Перша зустріч цих суперників у сезоні закінчилася мінімальною перемогою "Барселони" (гол забив Педрі). Гостям не допоможуть Борха та Еррера, зате повернувся до ладу Відаль.

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