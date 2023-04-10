Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Футболист "Полесья" грубо толкнул девушку-арбитра: как его наказали arrow

Футболист "Полесья" грубо толкнул девушку-арбитра: как его наказали

10 апреля 2023 14:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист "Полесья" грубо толкнул девушку-арбитра — как его наказали
София Причина дебютировала в матче Первой лиги. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В одном из матчей футбольной Первой лиги Украины случился скандальный эпизод. Футболист напал на главного арбитра встречи. 

Инцидент зафиксирован во время матча между "Полесьем" и "Металлургом", сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

Житомирское "Полесье" принимало запорожский "Металлург". Борьба получилась напряженной. Хозяева поля открыли счет в дебюте поединка, но затем пропустили два гола от Алексея Сидорова. 

Нападение на арбитра

В конце матча у ворот "Металлурга" случился эпизод, который можно было трактовать в пользу "Полесья" и назначить в ворота гостей пенальти. 24-летняя девушка-арбитр Софья Причина, которая дебютировала в поединке Первой лиги, этого не сделала. 

Полесье — Металлург
"Полесье" — "Металлург". Фото: Скриншот

Судейство возмутило игроков "Полесья". Полузащитник житомирской команды Вадим Червак прибежал к судье и грубо толкнул ее в спину. Она устояла на ногах и продемонстрировала обидчику прямую красную карточку. 

По итогам матча Червак может быть дополнительно наказан. Однако организаторы поединка поступили нелогично, назначив на столь напряженное противостояние молодую девушку без опыта работы на таких матчах. 

Полесье — Металлург
"Полесье" — "Металлург". Фото: Скриншот

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста. 

Каталонская "Барселона" выбрала футболистов, которые ближайшим летом покинут клуб. 

Каталонская "Барселона" примет "Жирону". В анонсе матча разбираем шансы гостей испортить настроение фавориту. 

Тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу стало плохо после матча украинской Премьер-лиги. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB