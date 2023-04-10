Футболист "Полесья" грубо толкнул девушку-арбитра — как его наказали

София Причина дебютировала в матче Первой лиги. Фото: Google.

В одном из матчей футбольной Первой лиги Украины случился скандальный эпизод. Футболист напал на главного арбитра встречи.

Инцидент зафиксирован во время матча между "Полесьем" и "Металлургом", сообщают Новини.LIVE.

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Нападение на арбитра

В конце матча у ворот "Металлурга" случился эпизод, который можно было трактовать в пользу "Полесья" и назначить в ворота гостей пенальти. 24-летняя девушка-арбитр Софья Причина, которая дебютировала в поединке Первой лиги, этого не сделала.

"Полесье" — "Металлург". Фото: Скриншот

Судейство возмутило игроков "Полесья". Полузащитник житомирской команды Вадим Червак прибежал к судье и грубо толкнул ее в спину. Она устояла на ногах и продемонстрировала обидчику прямую красную карточку.

По итогам матча Червак может быть дополнительно наказан. Однако организаторы поединка поступили нелогично, назначив на столь напряженное противостояние молодую девушку без опыта работы на таких матчах.

"Полесье" — "Металлург". Фото: Скриншот

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