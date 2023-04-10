Футболіст "Полісся" грубо штовхнув молоду арбітриню — як його покарали

Софія Причина дебютувала у матчі Першої ліги. Фото: Google.

В одному із матчів футбольної Першої ліги України стався скандальний епізод. Футболіст напав на головного арбітра зустрічі.

Інцидент зафіксовано під час матчу між "Поліссям" та "Металургом", повідомляють Новини.LIVE.

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Напад на арбітра

Наприкінці матчу біля воріт "Металурга" стався епізод, який можна було трактувати на користь "Полісся" та призначити у ворота гостей пенальті. 24-річна дівчина-арбітр Софія Причина, яка дебютувала у поєдинку Першої ліги, цього не зробила.

"Полісся" — "Металург". Фото: Скріншот

Суддівство обурило гравців "Полісся". Півзахисник житомирської команди Вадим Червак прибіг до судді та грубо штовхнув її у спину. Вона встояла на ногах і продемонструвала кривднику пряму червону картку.

За підсумками матчу Червак може бути додатково покараний. Проте організатори поєдинку надійшли не логічно, призначивши на таке напружене протистояння молоду дівчину без досвіду роботи на таких матчах.

"Полісся" — "Металург". Фото: Скріншот

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