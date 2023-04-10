В Арсенал перейдет звезда чемпионата Франции — известно условие

Фоларин Балогун может вернуться в "Арсенал". Фото: Google.

Воспитанник лондонского "Арсенала" Фоларин Балогун хочет вернуться на "Эмирэйтс Стэдиум". Однако он выставил условие руководству "канониров", которое попросил выполнить.

Столичный клуб заинтересован в возвращении результативного форварда, сообщает The Athletic.

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Лондонский "Арсенал" летом 2023 года собирается пригласить нападающего, который способен стабильно забивать больше 15 голов за сезон. Приоритетом для столичной команды является возвращение своего воспитанника Фоларина Балогуна.

Чего хочет Балогун?

21-летний форвард перед стартом сезона 2022/2023 был отдан в аренду французскому клубу "Реймсу". Балогуну удалось стать одним из лидеров команды. Фоларин забил 18 голов в 30 турах. Его заслуга в том, что "Реймс" идет в середине турнирной таблицы и не борется за выживание, очень высока.

Балогун тоже хочет вернуться в "Арсенал". Однако у него есть важное условие: гарантия места в основе лондонской команды. При этом Фоларин согласен даже играть роль атакующего полузащитника.

Контракт Балогуна с "Арсеналом" действует еще два с половиной года. В лондонском клубе размышляют над возможностью возвращения результативного футболиста.

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