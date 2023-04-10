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В "Арсенал" перейде зірка чемпіонату Франції: названо умову трансферу

10 квітня 2023 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
До Арсеналу перейде зірка чемпіонату Франції — відома умова
Фоларин Балогун може повернутися до "Арсеналу". Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вихованець лондонського "Арсеналу" Фоларін Балогун хоче повернутися на "Емірейтс Стедіум". Однак він виставив умову керівництву "канонірів", яке попросив виконати.

Столичний клуб зацікавлений у поверненні результативного форварда, повідомляє The Athletic.

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Лондонський "Арсенал" влітку 2023 року збирається запросити нападаючого, який здатний стабільно забивати понад 15 голів за сезон. Пріоритетом для столичної команди є повернення вихованця Фоларіна Балогуна.

 

Чого хоче Балогун?

21-річного форварда перед стартом сезону 2022/2023 було віддано в оренду французькому клубу "Реймсу". Балогуну вдалося стати одним із лідерів команди. Фоларін забив 18 голів у 30 турах. Його заслуга в тому, що "Реймс" йде всередині турнірної таблиці й не бореться за виживання, дуже висока.

Балогун теж хоче повернутися до "Арсеналу". Однак він має важливу умову: гарантія місця в основі лондонської команди. При цьому Фоларін згоден навіть грати роль атакуючого півзахисника.

Фоларин Балогун

Контракт Балогуна з Арсеналом діє ще два з половиною роки. У лондонському клубі розмірковують над можливістю повернення результативного футболіста.

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