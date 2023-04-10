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Тренеру "Динамо" Луческу стало погано після гри з "Минаєм"

10 квітня 2023 13:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренеру Динамо Луческу стало погано після гри з Минаєм
Самопочуття румунського наставника погіршилося. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірчі Луческу має серйозні проблеми зі здоров'ям. Румунському фахівцю надали допомогу після недавнього матчу з "Минаєм".

Найближчим часом інформацію про самопочуття досвідченого наставника можуть офіційно підтвердити, повідомляє FootballHub.

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Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу останнім часом не дуже добре почувається. Інформацію про те, що 77-річний наставник має проблеми зі здоров'ям, підтвердив журналіст програми "Профутбол" Олексій Корицький.

Мірча Луческу

Подробиці події з Луческу

Київська команда перемогла "Минай" з рахунком 2:0 завдяки голам молодих футболістів клубу. Однак після гри головний тренер столичної команди відчув нездужання.

"Я підійшов до авто Луческу і сказав: "Містере, можна кілька слів по матчу". І бачу, що йому реально погано. Він узяв мене за праву руку, ледь утримавшись на ногах. Я бачив, що його завели в роздягальню, де, ймовірно, надали першу допомогу. Вже сьогодні стало відомо, що, найімовірніше, Мірча Луческу не буде поруч із командою найближчі матчі", — розповів журналіст Олексій Корицький.

Після 20 зіграних матчів "Динамо" розташувалося на четвертому рядку у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Наступний поєдинок "біло-сині" зіграють 14 квітня на виїзді проти "Руху".

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