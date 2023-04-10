Тренеру "Динамо" Луческу стало погано після гри з "Минаєм"

Самопочуття румунського наставника погіршилося. Фото: Google.

Головний тренер київського "Динамо" Мірчі Луческу має серйозні проблеми зі здоров'ям. Румунському фахівцю надали допомогу після недавнього матчу з "Минаєм".

Найближчим часом інформацію про самопочуття досвідченого наставника можуть офіційно підтвердити, повідомляє FootballHub.

Читайте також:

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу останнім часом не дуже добре почувається. Інформацію про те, що 77-річний наставник має проблеми зі здоров'ям, підтвердив журналіст програми "Профутбол" Олексій Корицький.

Подробиці події з Луческу

Київська команда перемогла "Минай" з рахунком 2:0 завдяки голам молодих футболістів клубу. Однак після гри головний тренер столичної команди відчув нездужання.

"Я підійшов до авто Луческу і сказав: "Містере, можна кілька слів по матчу". І бачу, що йому реально погано. Він узяв мене за праву руку, ледь утримавшись на ногах. Я бачив, що його завели в роздягальню, де, ймовірно, надали першу допомогу. Вже сьогодні стало відомо, що, найімовірніше, Мірча Луческу не буде поруч із командою найближчі матчі", — розповів журналіст Олексій Корицький.

Після 20 зіграних матчів "Динамо" розташувалося на четвертому рядку у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Наступний поєдинок "біло-сині" зіграють 14 квітня на виїзді проти "Руху".

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.

Каталонська "Барселона" обрала футболістів, які найближчим літом покинуть клуб.

Каталонська "Барселона" прийме "Жирону". В анонсі матчу знаємо шанси гостей зіпсувати настрій фавориту.