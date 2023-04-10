Тренеру "Динамо" Луческу стало плохо после игры с "Минаем"

Самочувствие румынского наставника ухудшилось. Фото: Google.

У главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу есть серьезные проблемы со здоровьем. Румынскому специалисту оказали помощь после недавнего матча с "Минаем".

В ближайшее время информацию о самочувствии опытного наставника могут официально подтвердить, сообщает FootballHub.

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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в последнее время не очень хорошо себя чувствует. Информацию о том, что 77-летний наставник испытывает проблемы со здоровьем, подтвердил журналист программы "Профутбол" Алексей Корицкий.

Подробности произошедшего с Луческу

Киевская команда победила "Минай" со счетом 2:0 благодаря голам молодых футболистов клуба. Однако после игры главный тренер столичной команды почувствовал недомогание.

"Я подошел к авто Луческу и сказал: "Мистер, можно несколько слов по матчу". И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь. Уже сегодня стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи", — рассказал журналист Алексей Корицкий.

После 20 сыгранных матчей "Динамо" расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Следующий поединок "бело-синие" сыграют 14 апреля на выезде против "Руха".

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