Манчестер Сити примет Баварию в 1/4 ЛЧ — проклятие Гвардиолы помешает англичанам

Гвардиола и Тухель снова противостоят друг другу. Фото: Google.

Английский "Манчестер Сити" испытает серьезные проблемы в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Баварии". В этом противостоянии нет фаворита, исход двух матчей может решить одна ошибка.

Поединки станут знаковыми для тренеров обеих команд, сообщают Новини.LIVE.

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Матч с участием этих команд мог бы украсить финал Лиги чемпионов. Но не исключено, что ни "Ман Сити", ни "Баварии" в решающем поединке турнира не будет. Победитель этой пары сыграет в полуфинале ЛЧ либо с мадридским "Реалом", либо с "Челси".

Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Бавария"

Во вторник, 11 апреля, "Манчестер Сити" примет в 22:00 по киевскому времени мюнхенскую "Баварию" на стадионе "Этихад". Команды выведет на поле главный арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано.

В Украине четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов будет доступен на медиасервисе Megogo.

Ситуация в "Манчестер Сити"

"Горожане" могут выиграть три трофея в сезоне 2022/2023. Команда Гвардиолы отстает в АПЛ от "Арсенала" всего на шесть очков. При этом у нее матч в запасе и домашняя игра с "канонирами". В полуфинале Кубка Англии надо преодолеть сопротивление "Шеффилд Юнайтед". В четвертьфинале Лиги чемпионов "Ман Сити" досталась "Бавария".

Эрлинг Холанд забил уже больше 40 голов. Фото: Google.

Это будет особенный матч для Хосепа Гвардиолы. Вместе с мюнхенцами каталонский специалист выигрывал Клубный чемпионат мира, неоднократно завоевывал Кубок и чемпионат Германии. А вот победу в Лиге чемпионов добыть так и не сумел. Впрочем, как и в "Сити".

За плечами "горожан" восьмиматчевая победная серия во всех турнирах. В последний раз они проигрывали "Тоттенхэму" еще в начале февраля. Эрлинг Холанд забил уже 30 голов в АПЛ и 10 в Лиге чемпионов. Это впечатляет. Как и то, что Гвардиола после "Барселоны" не может выиграть Лигу чемпионов даже тогда, когда его команда считается фаворитом турнира.

Ситуация в "Баварии"

Мюнхенцам досталась сложная группа в Лиге чемпионов, а в 1/8 турнира попался "ПСЖ". Немецкая команда выиграла все восемь поединков с разницей мячей 21:2. Если бы Юлиан Нагельсманн демонстрировал такие же результаты в Бундеслиге, никто бы его не уволил. Но эксперименты молодого наставника привели к тому, что посреди сезона его заменили на Томаса Тухеля.

"Бавария" готовится к важному матчу. Фото: Google.

Под руководством нового тренера "Бавария" разделалась с "Боруссией" Дортмунд (4:2) и вернулась на первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Еще был вылет в четвертьфинале Кубка Германии от "Фрайбурга" и победа над той же командой в национальном первенстве.

Тухель умеет обыгрывать команды Гвардиолы. Именно он тренировал "Челси" в финале ЛЧ-2021, и "синие" сумели победить "Манчестер Сити". У игроков "Баварии" Лероя Сане и Жоау Канселу свои счеты к наставнику "горожан". Португалец и вовсе покинул "Сити" как раз из-за ссоры с тренером. Теперь можно доказать прямо на поле, что Гвардиола был не прав.

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