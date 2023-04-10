Лидер Манчестер Юнайтед пропустит матч Лиги Европы с Севильей

Лидер "Манчестер Юнайтед" пропустит важный матч Лиги Европы с "Севильей"
Английский "Манчестер Юнайтед" примет испанскую "Севилью" без лидера своих атак. Маркус Рашфорд не сыграет в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы.
Форвард получил повреждение в матче с "Эвертоном", сообщает The Sun.
В понедельник вечером тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" получит полную информацию о травме Маркуса Рашфорда. Лучший бомбардир клуба, забивший 28 голов, выбыл из игры в конце субботней встречи с "Эвертоном" в рамках Премьер-лиги (АПЛ). "Красные дьяволы" обыграли соперника, но их ведущий форвард получил травму паха.
Форвард может надолго выбыть из строя
Рашфорд не примет участия в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, который состоится в четверг, 13 апреля, на "Олд Траффорд" против "Севильи". Есть опасения, что он может отсутствовать несколько недель.
В своем 350-м матче за клуб Рашфорд резко остановился, чтобы дотянуться до мяча после передачи одного из партнеров по команде. Сразу после этого он подал сигнал скамейке запасных о необходимости замены и покинул поле на 81-й минуте.
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был явно обеспокоен после игры. Нидерландец винит в травме Маркуса график матчей "Юнайтед".
"Этого можно было избежать. Наука и исследования говорят, что игрокам нужно определенное время, чтобы восстановиться. Теперь мы можем только молиться, чтобы он быстрее вернулся на поле", — заявил Эрик Тен Хаг.
В сезоне 2022/2023 Маркус Рашфорд провел 52 матча за клуб и сборную.
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