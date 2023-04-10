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Лидер "Манчестер Юнайтед" пропустит важный матч Лиги Европы с "Севильей"

10 апреля 2023 16:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Манчестер Юнайтед пропустит матч Лиги Европы с Севильей
Маркус Рашфорд получил травму паха. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Юнайтед" примет испанскую "Севилью" без лидера своих атак. Маркус Рашфорд не сыграет в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы. 

Форвард получил повреждение в матче с "Эвертоном", сообщает The Sun

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В понедельник вечером тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" получит полную информацию о травме Маркуса Рашфорда. Лучший бомбардир клуба, забивший 28 голов, выбыл из игры в конце субботней встречи с "Эвертоном" в рамках Премьер-лиги (АПЛ). "Красные дьяволы" обыграли соперника, но их ведущий форвард получил травму паха. 

 

Форвард может надолго выбыть из строя

Рашфорд не примет участия в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, который состоится в четверг, 13 апреля, на "Олд Траффорд" против "Севильи". Есть опасения, что он может отсутствовать несколько недель.

В своем 350-м матче за клуб Рашфорд резко остановился, чтобы дотянуться до мяча после передачи одного из партнеров по команде. Сразу после этого он подал сигнал скамейке запасных о необходимости замены и покинул поле на 81-й минуте. 

Маркус Рашфорд

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был явно обеспокоен после игры. Нидерландец винит в травме Маркуса график матчей "Юнайтед".

"Этого можно было избежать. Наука и исследования говорят, что игрокам нужно определенное время, чтобы восстановиться. Теперь мы можем только молиться, чтобы он быстрее вернулся на поле", — заявил Эрик Тен Хаг. 

В сезоне 2022/2023 Маркус Рашфорд провел 52 матча за клуб и сборную.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста. 

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