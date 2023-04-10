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Лідер "Манчестер Юнайтед" пропустить важливий матч Ліги Європи з "Севільєю"

10 квітня 2023 16:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Манчестер Юнайтед пропустить матч Ліги Європи із Севільєю
Маркус Рашфорд отримав травму паху. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Юнайтед" прийме іспанську "Севілью" без лідера своїх атак. Маркус Рашфорд не зіграє у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги Європи.

Форвард отримав пошкодження у матчі з "Евертоном", повідомляє The Sun.

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У понеділок увечері тренерський штаб "Манчестер Юнайтед" отримає повну інформацію про травму Маркуса Рашфорда. Найкращий бомбардир клубу, який забив 28 голів, вибув із гри наприкінці суботньої зустрічі з "Евертоном" у рамках Прем'єр-ліги (АПЛ). "Червоні дияволи" обіграли суперника, але їхній провідний форвард отримав травму паху.

 

Форвард може надовго вибути з ладу

Рашфорд не візьме участі у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи, який відбудеться у четвер, 13 квітня, на "Олд Траффорд" проти "Севільї". Є побоювання, що він може бути відсутнім кілька тижнів.

У своєму 350-му матчі за клуб Рашфорд різко зупинився, щоб дістати м'яча після передачі одного з партнерів по команді. Відразу після цього він подав сигнал лаві запасних про необхідність заміни та залишив поле на 81-й хвилині.

Маркус Рашфорд

Тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг був стурбований після гри. Нідерландець звинувачує у травмі Маркуса графік матчів "Юнайтед".

"Цього можна було уникнути. Наука та дослідження кажуть, що гравцям потрібен певний час, щоб відновитися. Тепер ми можемо лише молитися, щоб він швидше повернувся на поле", — заявив Ерік Тен Хаг.

У сезоні 2022/2023 Маркус Рашфорд провів 52 матчі за клуб та збірну.

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