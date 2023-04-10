Лідер Манчестер Юнайтед пропустить матч Ліги Європи із Севільєю

Маркус Рашфорд отримав травму паху. Фото: Google.

Англійський "Манчестер Юнайтед" прийме іспанську "Севілью" без лідера своїх атак. Маркус Рашфорд не зіграє у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги Європи.

Форвард отримав пошкодження у матчі з "Евертоном", повідомляє The Sun.

Читайте також:

У понеділок увечері тренерський штаб "Манчестер Юнайтед" отримає повну інформацію про травму Маркуса Рашфорда. Найкращий бомбардир клубу, який забив 28 голів, вибув із гри наприкінці суботньої зустрічі з "Евертоном" у рамках Прем'єр-ліги (АПЛ). "Червоні дияволи" обіграли суперника, але їхній провідний форвард отримав травму паху.

Форвард може надовго вибути з ладу

Рашфорд не візьме участі у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи, який відбудеться у четвер, 13 квітня, на "Олд Траффорд" проти "Севільї". Є побоювання, що він може бути відсутнім кілька тижнів.

У своєму 350-му матчі за клуб Рашфорд різко зупинився, щоб дістати м'яча після передачі одного з партнерів по команді. Відразу після цього він подав сигнал лаві запасних про необхідність заміни та залишив поле на 81-й хвилині.

Тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг був стурбований після гри. Нідерландець звинувачує у травмі Маркуса графік матчів "Юнайтед".

"Цього можна було уникнути. Наука та дослідження кажуть, що гравцям потрібен певний час, щоб відновитися. Тепер ми можемо лише молитися, щоб він швидше повернувся на поле", — заявив Ерік Тен Хаг.

У сезоні 2022/2023 Маркус Рашфорд провів 52 матчі за клуб та збірну.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.

Каталонська "Барселона" обрала футболістів, які найближчим літом покинуть клуб.

Каталонська "Барселона" прийме "Жирону". В анонсі матчу знаємо шанси гостей зіпсувати настрій фавориту.

В українському футболі стався скандал. В одному із матчів футболіст грубо накинувся на молоду арбітриню.

Тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу стало погано після матчу української Прем'єр-ліги.