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"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сошлись в схватке за молодую звезду

7 апреля 2023 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона и Манчестер Юнайтед сошлись в схватке за молодую звезду
Защитник немецкого клуба усилит один из европейских грандов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед" встречались с представителями защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга. Оба клуба хотят подписать молодого футболиста уже ближайшим летом. 

По словам известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, у немецкого клуба почти нет шансов удержать вундеркинда.

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Джереми Фримпонг зарекомендовал себя как один из лучших крайних защитников Бундеслиги с момента перехода в леверкузенский "Байер" из "Селтика" в январе 2021 года. 22-летний футболист стал ключевой фигурой за последние два года. Он получил вызов в национальную сборную Нидерландов, но пока не дебютировал на международной арене.

Прогресс футболиста

Фримпонг отлично провел сезон 2022/2023. Джереми забил восемь голов и сделал девять передач в 36 матчах. Прогресс Фримпонга привлек внимание нескольких грандов, включая "Барселону" и "Манчестер Юнайтед". 

Голландский крайний защитник уже несколько месяцев находится в центре внимания "Барселоны". Но каталонские гиганты никогда не выходили за рамки наблюдения до этой недели. И попытки "Барселоны" подписать Фримпонга активизировались, представители "блауграны" встретилась с агентом игрока. Стремление "Барселоны" подписать правого защитника понятно, учитывая, что им еще предстоит найти долгосрочного преемника Дани Алвеса.

Джереми Фрімпонг

Но нидерландец также является целью "Манчестер Юнайтед". У Аарона Ван-Биссаки неясное будущее на "Олд Траффорд", поэтому Фримпонг является реальной целью "красных дьяволов". 

Также талантливого игрока, который раскрылся в Бундеслиге, претендует "Бавария". Однако леверкузенский "Байер" не намерен отпускать Фримпонга дешевле, чем за 50 млн евро. 

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук покинет команду. У него конфликт с главным тренером "черно-синих". 

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло.

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