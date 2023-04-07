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"Барселона" та "Манчестер Юнайтед" зійшлися в сутичці за молоду зірку

7 квітня 2023 10:03
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Барселона та Манчестер Юнайтед зійшлися у сутичці за молоду зірку
Захисник німецького клубу посилить один із європейських грандів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" та англійський "Манчестер Юнайтед" зустрічалися з представниками захисника леверкузенського "Байєра" Джеремі Фрімпонга. Обидва клуби хочуть підписати молодого футболіста вже найближчого літа.

За словами відомого італійського журналіста Фабриціо Романо, німецький клуб майже не має шансів утримати вундеркінда.

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Джеремі Фрімпонг зарекомендував себе як один із найкращих крайніх захисників Бундесліги з моменту переходу в леверкузенський "Баєр" із "Селтіка" в січні 2021 року. 22-річний футболіст став ключовою фігурою за останні два роки. Він отримав виклик до національної збірної Нідерландів, але поки що не дебютував на міжнародній арені.

Прогрес футболіста

Фрімпонг чудово провів сезон 2022/2023. Джеремі забив вісім голів та зробив дев'ять передач у 36 матчах. Прогрес Фрімпонга привернув увагу кількох грандів, включаючи "Барселону" та "Манчестер Юнайтед".

Голландський крайній захисник вже кілька місяців перебуває у центрі уваги "Барселони". Але каталонські гіганти ніколи не виходили за межі спостереження до цього тижня. І спроби "Барселони" підписати Фрімпонга активізувалися, представники "блауграни" зустрілися з агентом гравця. Прагнення "Барселони" підписати правого захисника зрозуміло з огляду на те, що їм ще належить знайти довгострокового наступника Дані Алвеса.

Джеремі Фрімпонг

Але нідерландець також має на меті "Манчестер Юнайтед". У Аарона Ван-Біссакі неясне майбутнє на "Олд Траффорд", тому Фрімпонг є реальною метою "червоних дияволів".

Також талановитого гравця, який відкрився у Бундеслізі, претендує "Баварія". Однак леверкузенський "Баєр" не має наміру відпускати Фрімпонга дешевше, ніж за 50 млн євро.

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