Манчестер Сіті прийме Баварію в 1/4 ЛЧ — прокляття Гвардіоли завадить англійцям

Гвардіола та Тухель знову протистоять один одному. Фото: Google.

Англійський "Манчестер Сіті" зазнає серйозних проблем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії". У цьому протистоянні немає фаворита, результат двох матчів може вирішити одна помилка.

Поєдинки стануть знаковими для тренерів обох команд, повідомляють Новини.LIVE.

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Матч за участю цих команд міг би прикрасити фінал Ліги чемпіонів. Але не виключено, що ні "Ман Сіті", ні "Баварії" у вирішальному поєдинку не буде. Переможець цієї пари зіграє у півфіналі ЛЧ або з мадридським "Реалом", або з "Челсі".

Де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Баварія"

У вівторок, 11 квітня, "Манчестер Сіті" прийме о 22:00 за київським часом мюнхенську "Баварію" на стадіоні "Етіхад". Команди виведе на поле головний арбітр з Іспанії Хесус Хіль Мансано.

В Україні чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів буде доступним на медіасервісі Megogo.

Ситуація в "Манчестер Сіті"

"Містяни" можуть виграти три трофеї у сезоні 2022/2023. Команда Гвардіоли відстає в АПЛ від "Арсеналу" лише на шість очок. При цьому у неї матч у запасі та домашня гра з "канонірами". У півфіналі Кубка Англії треба подолати опір "Шеффілд Юнайтед". У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Ман Сіті" дісталася "Баварія".

Ерлінг Холанд забив вже більше 40 голів. Фото: Google.

Це буде особливий матч для Хосепа Гвардіоли. Разом із мюнхенцями каталонський фахівець вигравав Клубний чемпіонат світу, неодноразово здобував Кубок та чемпіонат Німеччини. А ось перемогу в Лізі чемпіонів здобути так і не зумів. Втім, як і у "Сіті".

За плечима "городян" восьмиматчева переможна серія у всіх турнірах. Востаннє вони програвали "Тоттенгему" ще на початку лютого. Ерлінг Холанд забив уже 30 голів у АПЛ та 10 у Лізі чемпіонів. Це вражає. Як і те, що Гвардіола після "Барселони" не може виграти Лігу чемпіонів навіть тоді, коли його команда вважається фаворитом турніру.

Ситуація у "Баварії"

Мюнхенцям дісталася складна група в Лізі чемпіонів, а в 1/8 турніру потрапив "ПСЖ". Німецька команда виграла усі вісім поєдинків із різницею м'ячів 21:2. Якби Юліан Нагельсман демонстрував такі ж результати в Бундеслізі, ніхто б його не звільнив. Але експерименти молодого наставника призвели до того, що посеред сезону його замінили на Томаса Тухеля.

"Баварія" готується до важливого матчу. Фото: Google.

Під керівництвом нового тренера "Баварія" впоралася з "Боруссією" Дортмунд (4:2) і повернулася на перший рядок турнірної таблиці Бундесліги. Ще був виліт у чвертьфіналі Кубка Німеччини від "Фрайбурга" та перемога над тією ж командою у національній першості.

Тухель вміє обігравати команди Гвардіоли. Саме він тренував "Челсі" у фіналі ЛЧ-2021, і "сині" зуміли перемогти "Манчестер Сіті". У гравців "Баварії" Лероя Сані та Жоау Канселу свої рахунки до наставника "містян". Португалець взагалі залишив "Сіті" саме через сварку з тренером. Тепер можна довести прямо на полі, що Гвардіола був не правий.

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