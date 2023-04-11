Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Циганков та "Жирона" зупинили "Барселону": українець став одним із найкращих на полі arrow

Циганков та "Жирона" зупинили "Барселону": українець став одним із найкращих на полі

11 квітня 2023 07:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков і Жирона зупинили Барселону — українець став одним із найкращих на полі
"Барселона" та "Жирона" не забили жодного гола. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 28 туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося каталонське дербі. "Барселона" прийняла "Жирону" і не зуміла зламати опір підопічних Мічела.

Віктор Циганков міг забити гол за свою команду, але не влучив у ворота, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Обидві команди розпочали поєдинок досить активно. Вже на другій хвилині гості могли повести в рахунку, але Циганков не влучив у ворота Тер Штегена з меж штрафного майданчика. На дев'ятій хвилині вже "Барселона" була близькою до голу, коли футболісти "Жирони" ледь не відправили м'яч у свої ворота.

 

Гра "Жирони" та внесок Циганкова

Гості не пішли у глуху оборону, намагалися ловити суперника на контратаках, швидко доставляли м'яч в атаку за рахунок дрібних та середніх передач. У середині другого тайму "Жирона" мала забивати. Кастельянос вийшов на ударну позицію і не влучив у ворота. Адже міг зробити передачу під удар вільному Циганкову.

Барселона - Жирона
"Барселона" не змогла забити "Жироні". Фото: Reuters

"Барселона" не реалізувала своїх моментів, зустріч завершилася нічиєю. Команда Хаві Ернандеса не може забити вже другий матч поспіль — таке сталося з нею вперше цього сезону. Каталонцям не вдалося довести перевагу над "Реалом" до 15 очок.

Віктор Циганков отримав за цей поєдинок середню оцінку від порталу WhoScored — 6,3. Героєм матчу став захисник "Жирони" Арнау Мартінес, якому поставили 7,7 бала. Серед гравців "Барселони" найкращим став Рональд Араухо — 7,3.

Барселона - Жирона
Барселона - Жирона, оцінки за матч. Фото: WhoScored

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.

Каталонська "Барселона" обрала футболістів, які найближчим літом покинуть клуб.

В українському футболі стався скандал. В одному із матчів футболіст грубо накинувся на молоду арбітриню.

Тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу стало погано після матчу української Прем'єр-ліги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB