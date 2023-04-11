Циганков і Жирона зупинили Барселону — українець став одним із найкращих на полі

"Барселона" та "Жирона" не забили жодного гола. Фото: Google.

У рамках 28 туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося каталонське дербі. "Барселона" прийняла "Жирону" і не зуміла зламати опір підопічних Мічела.

Віктор Циганков міг забити гол за свою команду, але не влучив у ворота, повідомляють Новини.LIVE.

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Обидві команди розпочали поєдинок досить активно. Вже на другій хвилині гості могли повести в рахунку, але Циганков не влучив у ворота Тер Штегена з меж штрафного майданчика. На дев'ятій хвилині вже "Барселона" була близькою до голу, коли футболісти "Жирони" ледь не відправили м'яч у свої ворота.

Гра "Жирони" та внесок Циганкова

Гості не пішли у глуху оборону, намагалися ловити суперника на контратаках, швидко доставляли м'яч в атаку за рахунок дрібних та середніх передач. У середині другого тайму "Жирона" мала забивати. Кастельянос вийшов на ударну позицію і не влучив у ворота. Адже міг зробити передачу під удар вільному Циганкову.

"Барселона" не змогла забити "Жироні". Фото: Reuters

"Барселона" не реалізувала своїх моментів, зустріч завершилася нічиєю. Команда Хаві Ернандеса не може забити вже другий матч поспіль — таке сталося з нею вперше цього сезону. Каталонцям не вдалося довести перевагу над "Реалом" до 15 очок.

Віктор Циганков отримав за цей поєдинок середню оцінку від порталу WhoScored — 6,3. Героєм матчу став захисник "Жирони" Арнау Мартінес, якому поставили 7,7 бала. Серед гравців "Барселони" найкращим став Рональд Араухо — 7,3.

Барселона - Жирона, оцінки за матч. Фото: WhoScored

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