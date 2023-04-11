Украинский велогонщик Денека погиб в боях под Бахмутом

Известный спортсмен Константин Денека погиб под Бахмутом. Фото: Google.

Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой в боях за освобождение Украины от захватчиков. Известный велогонщик Константин Денека погиб под Бахмутом.

О трагическом случае сообщил в Facebook комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

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Украинский спортсмен Константин Денека погиб под Бахмутом. Фото: Google.

Что известно про украинского спортсмена?

Константин Денека стал одним из спортсменов, которые отдали жизни при обороне Бахмута. Только недавно, 12 марта, известному украинскому велогонщику исполнилось 40 лет.

"Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", — гласит сообщение комитета.

Известно, что Константин Денека проходил службу в одном из специальных подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Во время обстрела 31 марта он получил осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

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