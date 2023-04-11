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Український велогонщик Денека загинув у боях під Бахмутом

11 квітня 2023 07:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український велогонщик Денека загинув у боях під Бахмутом
Відомий спортсмен Костянтин Денека загинув під Бахмутом. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український спортсмен пожертвував собою у боях за визволення України від загарбників. Відомий велогонщик Костянтин Денека загинув під Бахмутом.

Про трагічний випадок повідомив у Facebook комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту.

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Костянтин Денека
Український спортсмен Костянтин Денека загинув під Бахмутом Фото: Google.

Що відомо про українського спортсмена?

Костянтин Денека став одним зі спортсменів, які віддали життя під час оборони Бахмута. Лише нещодавно, 12 березня, відомому українському велогоннику виповнилося 40 років.

"Костянтин Денека був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань з велоспорту. Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою і відвідував двоколісні змагання. У вересні Костя приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників", — повідомляє комітету.

Відомо, що Костянтин Денека проходив службу в одному зі спеціальних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Під час обстрілу 31 березня він отримав уламкові поранення, які виявилися несумісними з життям.

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