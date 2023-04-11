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Хави объяснил, почему "Барселона" не смогла забить "Жироне" ни одного гола

11 апреля 2023 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави объяснил, почему Барселона не смогла забить Жироне ни одного гола
Хави назвал причину ничьей в матче с "Жироной". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал ничью своей команды в поединке Ла Лиги против "Жироны". Каталонское дерби завершилось без забитых голов. 

Молодой специалист не скрывал своего разочарования в интервью Mundo Deportivo

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В матче 28 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" и "Жирона" провели динамичный поединок, в котором не было забито ни одного гола. Моменты возникали у ворот обеих команд, однако мяч так и не залетел в сетку. 

 

Неудачный вечер для "Барсы"

"Барселона" впервые в сезоне 2022/2023 провела два поединка подряд без забитых голов. Несмотря на осечку, каталонцы продолжают возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от мадридского "Реала" составляет 13 очков. 

Хави Эрнандес
"Барселона" не смогла обыграть "Жирону". Фото: Google

"Барселона" провела хороший матч, но меня разочаровал итоговый результат. Мы создали много моментов у ворот соперника. Но если не забивать голы, то и на победу нельзя рассчитывать. 

Думаю, это просто был не вечер "Барселоны". Иногда нам просто не везет. Забей Левандовский на последней минуте, и настроение у нас было бы совсем другим. Мы упустили возможность увеличить отрыв от "Реала", но положение команды в турнирной таблице довольно комфортное. Мы все еще имеем хорошие шансы стать чемпионами Испании. Это главная цель", — рассказал Хави Эрнандес. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста. 

Каталонская "Барселона" выбрала футболистов, которые ближайшим летом покинут клуб. 

"Жирона" Виктора Цыганкова остановила чемпионский ход "Барселоны". Украинец упустил момент у ворот соперника. 

Под Бахмутом погиб известный украинский велогонщик Константин Денека. Он служил в элитном подразделении МО Украины. 

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