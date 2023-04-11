Хави объяснил, почему "Барселона" не смогла забить "Жироне" ни одного гола

Хави назвал причину ничьей в матче с "Жироной". Фото: Google

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал ничью своей команды в поединке Ла Лиги против "Жироны". Каталонское дерби завершилось без забитых голов.

Молодой специалист не скрывал своего разочарования в интервью Mundo Deportivo.

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В матче 28 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" и "Жирона" провели динамичный поединок, в котором не было забито ни одного гола. Моменты возникали у ворот обеих команд, однако мяч так и не залетел в сетку.

Неудачный вечер для "Барсы"

"Барселона" впервые в сезоне 2022/2023 провела два поединка подряд без забитых голов. Несмотря на осечку, каталонцы продолжают возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от мадридского "Реала" составляет 13 очков.

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"Барселона" провела хороший матч, но меня разочаровал итоговый результат. Мы создали много моментов у ворот соперника. Но если не забивать голы, то и на победу нельзя рассчитывать.

Думаю, это просто был не вечер "Барселоны". Иногда нам просто не везет. Забей Левандовский на последней минуте, и настроение у нас было бы совсем другим. Мы упустили возможность увеличить отрыв от "Реала", но положение команды в турнирной таблице довольно комфортное. Мы все еще имеем хорошие шансы стать чемпионами Испании. Это главная цель", — рассказал Хави Эрнандес.

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