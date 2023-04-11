Хаві пояснив, чому "Барселона" не змогла забити "Жироні" жодного гола

Хаві назвав причину нічиєї у матчі з "Жироною". Фото: Google

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес прокоментував нічию своєї команди у поєдинку Ла-Ліги проти "Жирони". Каталонське дербі завершилося без забитих голів.

Молодий фахівець не приховував свого розчарування в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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У матчі 28 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" та "Жирона" провели динамічний поєдинок, у якому не було забито жодного голу. Моменти виникали біля воріт обох команд, проте м'яч так і не залетів у сітку.

Невдалий вечір для "Барси"

"Барселона" вперше у сезоні 2022/2023 провела два поєдинки поспіль без забитих голів. Попри осічку, каталонці продовжують очолювати турнірну таблицю. Відрив від мадридського "Реалу" складає 13 очок.

"Барселона" не змогла обіграти "Жирону". Фото: Google

"Барселона" провела добрий матч, але мене розчарував підсумковий результат. Ми створили багато моментів біля воріт суперника. Але якщо не забивати голи, то на перемогу не можна розраховувати.

Думаю, це просто був не вечір "Барселони". Іноді нам просто не щастить. Забий Левандовський на останній хвилині, і настрій у нас був би зовсім інший. Ми пропустили можливість збільшити відрив від "Реала", але становище команди у турнірній таблиці досить комфортне. Ми все ще маємо добрі шанси стати чемпіонами Іспанії. Це головна мета", — розповів Хаві Ернандес.

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