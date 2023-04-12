Уайлдер бросил вызов Усику — как отреагировал украинец

Усик обнимает Джошуа после боя. Фото: Google

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет воспользоваться шансом сразиться с украинцем Александром Усиком. Американец уверен, что такой бой будет пользоваться спросом у зрителей.

Боец по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" бросил вызов Усику, сообщает Boxing Scene.

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Отмена боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри открыла перспективы для многих представителей этого дивизиона. Не только претенденты на титулы, но и ветераны выразили желание выйти на один ринг с британцем или украинцем.

Уайлдер во время боя. Фото: Google

Уайлдер раскритиковал Фьюри

Одним из таких боксеров стал 37-летний Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО). Бывший обладатель пояса по версии WBC признался, что был расстроен, когда узнал об отмене боя между Усиком и Фьюри.

"Я почувствовал себя ребенком, которого лишили подарка на Рождество. Догадывался, что Фьюри сделает что-то подобное, но надеялся, что ему хватит мужества сразиться с Усиком. Я настолько разозлился, что хотел буквально разорвать Тайсона. Он лишил огромное количество любителей бокса первоклассного зрелища", — заявил Деонтей Уайлдер.

Тайсон Фьюри в спортзале. Фото: Google

Бой с Усиком

"Бронзовый бомбардировщик" подтвердил желание выйти на ринг как с Фьюри, так и с Усиком. Он считает более вероятной организацию боя с украинцем.

"С Тайсоном все ясно, а вот Усик может согласиться на бой со мной. Это будет испытания для нас обоих. Понимаю, ему есть что терять. Но он любит бокс, так что я сохраняю надежду", — добавил американец.

Сам Усик пока не отреагировал на заявление Уайлдера. Ему необходимо разобраться с обязательной защитой титулов, после чего он может рассмотреть предложение Деонтея.

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