Дівчина тижня — молода арбітриня Софія Причина, на яку напав гравець Полісся

Софія Причина працює на футбольному матчі. Фото: Google.

Молода українська футбольна суддя Софія Причина стала відомою після скандального інциденту, який трапився у матчі Першої ліги. Дівчина зазнала нападу одного з футболістів.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу (УАФ) розбирається у події, а портал Новини.LIVE показує Софію на роботі та в житті.

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Софія Причина, футбольний суддя. Фото: Google

Конфлікт під час футбольної гри

Незадовго до фінального свистка гравцям "Полісся" здалося, що вони можуть претендувати на пенальті. Причина, для якої це був дебют у ролі арбітрині матчу Першої ліги, не побачила порушення правил і не призначила одинадцятиметровий.

Софія Причина працює арбітром, фото: Google

Півзахисник житомирської команди Вадим Червак не впорався з нервами та бурхливо висловив незгоду з діями арбітрині. Він підбіг до 24-річної дівчини та штовхнув її у спину. Інші футболісти не дозволили Черваку зробити щось ще більш неврівноважене. Він отримав пряму червону картку та залишив поле.

Софія Причина відпочиває на морі. Фото: Instagram

Кар'єри Софії

Після матчу футболіст публічно перепросив у Софії. Її дебют у Першій лізі вийшов максимально складним, але арбітриня продемонструвала сталеву витримку та гідно зазнала неприємностей.

Софія Причина на відпочинку. Фото: Instagram

Молода дівчина працює суддею з 2015 року. Вона розпочала кар'єру з юнацьких та молодіжних ліг. В останні роки Софія Причина обслуговує поєдинки другої та першої ліги, молодіжної першості УПЛ, а також зустрічі жіночого чемпіонату.

Софія поза полем

До кар'єри в суддівському корпусі Софія Причина сама грала у футбол. Вона виступала у складі жіночого клубу "Львів'яночка" та грала на позиції захисника.

Софія Причина на яхті. Фото: Instagram

Фотографії у соціальних мережах демонструють, що за межами поля Софія залишається привабливою та життєрадісною дівчиною. Навряд чи епізод у нещодавньому матчі Першої ліги якось на неї вплине.

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