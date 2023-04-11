Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Легенда "Челсі" розповіла, коли Мудрик стане лідером команди arrow

Легенда "Челсі" розповіла, коли Мудрик стане лідером команди

11 квітня 2023 12:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легенда Челсі розповіла, коли Мудрик стане лідером команди
У Мудрика рідко з'являється привід для радості у Лондоні. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник "Челсі" Міхаель Баллак дав пораду новачкові лондонської команди Михайлу Мудрику. Німець вважає, що молодий хавбек підписав контракт із "синіми" не в найкращий момент.

Баллак вважає, що Мудрику варто піти в оренду до іншого клубу, повідомляє Bild.

Читайте також:

Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" у січні 2023 року. Донецький "Шахтар" отримав за свого вихованця 70 млн євро. Ще 30 млн "сині" можуть виплатити у вигляді бонусів, проте поки що про це не йдеться.

 

Українцю важко опанувати "Челсі", він поки не став футболістом основного складу лондонської команди. Мудрик відіграв у складі "синіх" дев'ять матчів та зробив одну результативну передачу.

Як розв'язати проблему Мудрика?

У деяких поєдинках Мудрик діє невпевнено, і це відзначають багато англійських експертів. У ньому приєднався і колишній півзахисник збірної Німеччини Міхаель Баллак, який виступав у "Челсі" з 2006 до 2010 року.

Міхаель Баллак
Баллак чотири роки відіграв за "Челсі". Фото: Google

"Це молодий хлопець, який став жертвою власної трансферної вартості. Я не звинувачував би його в невдачах, тим більше в поразках "Челсі". Очевидно, що він опинився в команді не в найкращий для "синіх" час.

Я не думаю, що ситуація покращиться після повернення Френка Лемпарда. Цьому тренеру подобається гра Рахіма Стерлінга, який може витіснити українця з основного складу. Якщо Мудрику запропонують варіант з орендою до іншого клубу, йому варто погодитись", — розповів Міхаель Баллак.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.

Каталонська "Барселона" не змогла обіграти "Жирону" у Каталонському дербі. Головний тренер Хаві Ернандес назвав причину.

"Жирона" Віктора Циганкова зупинила чемпіонський хід "Барселони". Українець упустив момент біля воріт суперника.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. У нього виник інший варіант продовження кар'єри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB