Легенда "Челсі" розповіла, коли Мудрик стане лідером команди

У Мудрика рідко з'являється привід для радості у Лондоні. Фото: Google

Колишній півзахисник "Челсі" Міхаель Баллак дав пораду новачкові лондонської команди Михайлу Мудрику. Німець вважає, що молодий хавбек підписав контракт із "синіми" не в найкращий момент.

Баллак вважає, що Мудрику варто піти в оренду до іншого клубу, повідомляє Bild.

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Українцю важко опанувати "Челсі", він поки не став футболістом основного складу лондонської команди. Мудрик відіграв у складі "синіх" дев'ять матчів та зробив одну результативну передачу.

Як розв'язати проблему Мудрика?

У деяких поєдинках Мудрик діє невпевнено, і це відзначають багато англійських експертів. У ньому приєднався і колишній півзахисник збірної Німеччини Міхаель Баллак, який виступав у "Челсі" з 2006 до 2010 року.

Баллак чотири роки відіграв за "Челсі". Фото: Google

"Це молодий хлопець, який став жертвою власної трансферної вартості. Я не звинувачував би його в невдачах, тим більше в поразках "Челсі". Очевидно, що він опинився в команді не в найкращий для "синіх" час.

Я не думаю, що ситуація покращиться після повернення Френка Лемпарда. Цьому тренеру подобається гра Рахіма Стерлінга, який може витіснити українця з основного складу. Якщо Мудрику запропонують варіант з орендою до іншого клубу, йому варто погодитись", — розповів Міхаель Баллак.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.

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