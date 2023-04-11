Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Легенда "Челси" рассказала, когда Мудрик станет лидером команды arrow

Легенда "Челси" рассказала, когда Мудрик станет лидером команды

11 апреля 2023 12:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Легенда Челси рассказала, когда Мудрик станет лидером команды
У Мудрика редко появляется повод для радости в Лондоне. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак дал совет новичку лондонской команды Михаилу Мудрику. Немец считает, что молодой хавбек подписал контракт с "синими" не в лучший момент. 

Баллак считает, что Мудрику стоит уйти в аренду в другой клуб, сообщает Bild

Читайте также:

Михаил Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года. Донецкий "Шахтер" получил за своего воспитанника 70 млн евро. Еще 30 млн "синие" могут выплатить в виде бонусов, однако пока про это речи не идет. 

 

Украинцу сложно освоиться в "Челси", он пока не стал футболистом основного состава лондонской команды. Мудрик отыграл в составе "синих" девять матчей и сделал одну результативную передачу. 

Как решить проблему Мудрика?

В некоторых поединках Мудрик действует неуверенно, и это отмечают многие английские эксперты. У ним присоединился и бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак, который выступал в "Челси" с 2006 по 2010 годы. 

Михаэль Баллак
Баллак четыре года отыграл за "Челси". Фото: Google

"Это молодой парень, который стал жертвой собственной трансферной стоимости. Я бы не обвинял его в неудачах, тем более в поражениях "Челси". Очевидно, что он оказался в команде не в лучшее для "синих" время. 

Я не думаю, что ситуация улучшится после возвращения Фрэнка Лэмпарда. Этому тренеру нравится игра Рахима Стерлинга, который может вытеснить украинца из основного состава. Если Мудрику предложат вариант с арендой в другой клуб, ему стоит согласиться", — рассказал Михаэль Баллак. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста. 

Каталонская "Барселона" не смогла обыграть "Жирону" в Каталонском дерби. Главный тренер Хави Эрнандес назвал причину. 

"Жирона" Виктора Цыганкова остановила чемпионский ход "Барселоны". Украинец упустил момент у ворот соперника. 

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него появился другой вариант продолжения карьеры. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB