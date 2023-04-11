Легенда "Челси" рассказала, когда Мудрик станет лидером команды

У Мудрика редко появляется повод для радости в Лондоне. Фото: Google

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак дал совет новичку лондонской команды Михаилу Мудрику. Немец считает, что молодой хавбек подписал контракт с "синими" не в лучший момент.

Баллак считает, что Мудрику стоит уйти в аренду в другой клуб, сообщает Bild.

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Украинцу сложно освоиться в "Челси", он пока не стал футболистом основного состава лондонской команды. Мудрик отыграл в составе "синих" девять матчей и сделал одну результативную передачу.

Как решить проблему Мудрика?

В некоторых поединках Мудрик действует неуверенно, и это отмечают многие английские эксперты. У ним присоединился и бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак, который выступал в "Челси" с 2006 по 2010 годы.

Баллак четыре года отыграл за "Челси". Фото: Google

"Это молодой парень, который стал жертвой собственной трансферной стоимости. Я бы не обвинял его в неудачах, тем более в поражениях "Челси". Очевидно, что он оказался в команде не в лучшее для "синих" время.

Я не думаю, что ситуация улучшится после возвращения Фрэнка Лэмпарда. Этому тренеру нравится игра Рахима Стерлинга, который может вытеснить украинца из основного состава. Если Мудрику предложат вариант с арендой в другой клуб, ему стоит согласиться", — рассказал Михаэль Баллак.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста.

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