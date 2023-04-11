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"Девушка недели": молодая рефери София Причина, на которую напал игрок "Полесья"

11 апреля 2023 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Девушка недели — молодая судья София Причина, на которую напал игрок Полесья
София Причина работает на футбольном матче. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодая украинская футбольная судья София Причина стала известной после скандального инцидента, который произошел в матче Первой лиги. Девушка подверглась нападению одного из футболистов. 

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола (УАФ) разбирается в произошедшем, а портал Новини.LIVE показывает Софию на работе и в жизни. 

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Скандальный эпизод произошел в матче Первой лиги. "Полесье" принимало запорожский "Металлург". Обе команды решают вопрос о повышении в классе. Противостояние получилось напряженным. Хозяева поля первыми открыли счет, но затем пропустили два гола. 

София Причина
София Причина, футбольная судья. Фото: Google

Конфликт во время футбольной игры 

Незадолго до финального свистка игрокам "Полесья" показалось, что они могут претендовать на пенальти. София Причина, для которой это был дебют в роли арбитра матча Первой лиги, не увидела нарушения правил и не назначила одиннадцатиметровый. 

София Причина
София Причина работает арбитром, фото: Google

Полузащитник житомирской команды Вадим Червак не справился с нервами и бурно выразил несогласие с действиями арбитра. Он подбежал к 24-летней девушке и толкнул ее в спину. Другие футболисты не позволили Черваку усугубить собственное положение. Он получил прямую красную карточку и покинул поле. 

София Причина
София Причина отдыхает на море. Фото: Instagram

Карьеры Софии

После матча футболист публично извинился перед Софией. Ее дебют в Первой лиге получился максимально сложным, но арбитр продемонстрировала стальную выдержку и достойно перенесла неприятности. 

София Причина
София Причина на отдыхе. Фото: Instagram

Молодая девушка работает судьей с 2015 года. Она начала карьеру с юношеских и молодежных лиг. В последние годы София Причина обслуживает поединки второго и первого лига, молодежного первенства УПЛ, а также встречи женского чемпионата.

София вне поля

До карьеры в судейском корпусе София Причина и сама играла в футбол. Она выступала в составе женского клуба "Львовяночка" и играла на позиции защитника.

София Причина
София Причина на яхте. Фото: Instagram

Фотографии в социальных сетях демонстрируют, что за пределами поля София остается привлекательной и жизнерадостной девушкой. Вряд ли эпизод в недавнем матче Первой лиги как-то на нее повлияет. 

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