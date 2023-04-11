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"Бенфика" против "Интера" в 1/4 ЛЧ: почему в этой паре есть финалист турнира

11 апреля 2023 11:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бенфика против Интера в 1/4 ЛЧ — почему в этой паре есть финалист турнира
"Бенфика" является фаворитом в матче с "Интером". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Бенфика" стала вторым португальским соперником итальянского "Интера" в плей-офф Лиги чемпионов. Эта команда может оказаться для подопечных Симоне Индзаги непреодолимым препятствием. 

Разбираем шансы противников по первому четвертьфиналу Лиги чемпионов в специальном материале портала Новини.LIVE

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"Бенфика" является фаворитом этого противостояния, поскольку "Интер" совершенно не впечатляет в последние месяцы. Команда Рогера Шмидта сохраняет хорошие шансы на выход в финал Лиги чемпионов-2023. В случае победы над "Интером" она сыграет в полуфинале с триумфатором пары "Милан" — "Наполи". 

 

Где и когда смотреть матч 1/4 ЛЧ "Бенфика" — "Интер" 

В рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов "Бенфика" примет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" итальянский "Интер". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Англии Майкл Оливер. 

Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире. Он будет доступен на канале "Футбол 2" медиасервиса Megogo. 

Ситуация в "Бенфике" 

До прошлых выходных в активе "орлов" была 12-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Десять матчей команда Шмидта выиграла. Несмотря на поражение от "Порту", "Бенфика" сохраняет хорошие шансы на чемпионский титул. Отрыв от "драконов" составляет семь очков. 

Бенфика — Интер
"Бенфика" проиграла на выходных "Порту". Фото: Google

Но главное преимущество "орлов" заключается в уровне организации их игры. Интенсивный прессинг, способность "растягивать" оборону соперника, комбинационный футбол в атаке и прекрасный кадровый подбор позволили Рогеру Шмидту сделать из "Бенфики" одну из лучших команд в Европе этого сезона. 

Шанс для соперника заключается в том, что Николас Отаменди пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. Не сможет сыграть и правый полузащитник Александр Ба. А вот у Гонсало Гедеша есть шанс выйти хотя бы на замену. 

Ситуация в "Интере" 

Крутое пике итальянской команды отбросило ее уже на пятое место в турнирной таблице Серии А. Последняя победа "Интера" датирована пятым марта. "Нерадзурри" не могут выиграть шесть матчей подряд, три из которых они проиграли. Разительный контракт по сравнению с недавней второй строчкой в турнирке, разгромом "Милана" и победой над "Наполи". 

Бенфика — Интер
"Интер" не побеждал уже месяц. Фото: Google

И все же "Интеру" удалось пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. На групповой стадии итальянцы воспользовались кризисом "Барселоны". В 1/8 боролись с "Порту" все 180 минут и прошли дальше только благодаря голу Ромелу Лукаку. У Симоне Индзаги осталось мало времени для того, чтобы вывести "Интер" из кризиса. Поединок с "Бенфикой" способен изменить его судьбу в команде. 

У "нерадзурри" есть и свои кадровые потери. Хакан Чалханоглу получил травму, Далберт и Шкриняр тоже не смогут выйти на поле. 

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