Бенфика против Интера в 1/4 ЛЧ — почему в этой паре есть финалист турнира

"Бенфика" является фаворитом в матче с "Интером". Фото: Google

"Бенфика" стала вторым португальским соперником итальянского "Интера" в плей-офф Лиги чемпионов. Эта команда может оказаться для подопечных Симоне Индзаги непреодолимым препятствием.

Разбираем шансы противников по первому четвертьфиналу Лиги чемпионов в специальном материале портала Новини.LIVE.

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"Бенфика" является фаворитом этого противостояния, поскольку "Интер" совершенно не впечатляет в последние месяцы. Команда Рогера Шмидта сохраняет хорошие шансы на выход в финал Лиги чемпионов-2023. В случае победы над "Интером" она сыграет в полуфинале с триумфатором пары "Милан" — "Наполи".

Где и когда смотреть матч 1/4 ЛЧ "Бенфика" — "Интер"

В рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов "Бенфика" примет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" итальянский "Интер". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Англии Майкл Оливер.

Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире. Он будет доступен на канале "Футбол 2" медиасервиса Megogo.

Ситуация в "Бенфике"

До прошлых выходных в активе "орлов" была 12-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Десять матчей команда Шмидта выиграла. Несмотря на поражение от "Порту", "Бенфика" сохраняет хорошие шансы на чемпионский титул. Отрыв от "драконов" составляет семь очков.

"Бенфика" проиграла на выходных "Порту". Фото: Google

Но главное преимущество "орлов" заключается в уровне организации их игры. Интенсивный прессинг, способность "растягивать" оборону соперника, комбинационный футбол в атаке и прекрасный кадровый подбор позволили Рогеру Шмидту сделать из "Бенфики" одну из лучших команд в Европе этого сезона.

Шанс для соперника заключается в том, что Николас Отаменди пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. Не сможет сыграть и правый полузащитник Александр Ба. А вот у Гонсало Гедеша есть шанс выйти хотя бы на замену.

Ситуация в "Интере"

Крутое пике итальянской команды отбросило ее уже на пятое место в турнирной таблице Серии А. Последняя победа "Интера" датирована пятым марта. "Нерадзурри" не могут выиграть шесть матчей подряд, три из которых они проиграли. Разительный контракт по сравнению с недавней второй строчкой в турнирке, разгромом "Милана" и победой над "Наполи".

"Интер" не побеждал уже месяц. Фото: Google

И все же "Интеру" удалось пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. На групповой стадии итальянцы воспользовались кризисом "Барселоны". В 1/8 боролись с "Порту" все 180 минут и прошли дальше только благодаря голу Ромелу Лукаку. У Симоне Индзаги осталось мало времени для того, чтобы вывести "Интер" из кризиса. Поединок с "Бенфикой" способен изменить его судьбу в команде.

У "нерадзурри" есть и свои кадровые потери. Хакан Чалханоглу получил травму, Далберт и Шкриняр тоже не смогут выйти на поле.

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